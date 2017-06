Tinerii, tot mai atrasi de afaceri

marți, iunie 27, 2017, 3:00

La sfarsitul lunii mai, tinerii intreprinzãtori din judetul Vaslui aveau inregistrate 270 de SRL-D. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, 259 din firmele inregistrate sunt in functiune. În luna trecutã, antreprenorii debutanti au lansat pe piatã 12 societãti noi. Prin intermediul programului pentru stimularea infiintãrii si dezvoltãrii microintreprinderilor de cãtre tinerii intreprinzãtori, debutantii in afaceri beneficiazã, printre altele, de finantare nerambursabilã de panã la 10.000 de euro. Afacerile vizeazã domenii precum transport, contructii, reparare autovehicule, comert cu amãnuntul, coafurã, alte activitãti de infrumusetare etc. Pentru a putea beneficia de alocatia financiarã nerambursabilã de la stat, societatea trebuie sã fie infiintatã de un intreprinzãtor debutant de panã in 35 de ani, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzãtori debutanti asociati. De asemenea, beneficiarii trebuie sã angajeze, cu contract de muncã, pe duratã nedeterminatã, cu normã intreagã si sã mentinã in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitãtilor si sã reinvesteascã, anual, cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent. Alte facilitãti de care pot beneficia tinerii in cadrul programului sunt garantii acordate pentru creditele contractate in vederea realizãrii planurilor de afaceri, care acoperã panã la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro. De asemenea, intreprinz‘torii sunt scutiti de plata contributiilor de asigurãri sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariati, angajati pe perioadã nedeterminatã.