Tarã, tarã, vrem… medici de familie!

joi, iunie 29, 2017, 3:00

Mihaela Chitariu, presedintele interimar al Casei Judetene de Asigurãri de Sãnãtate (CJAS) Vaslui, a prezentat, ieri, in cadrul sedintei ordinare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice, un raport cu privire la activitatea de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive din judetul Vaslui in anul 2017. În acest context, sefa CJAS a a atras atentia cu privire la lipsa medicilor de familie, mai ales din mediul rural. Astfel, sapte localitãti au nevoie, in prezent, de medici de familie, din care patru localitãti provin din urban (Vaslui, Barlad, Husi, Murgeni) iar trei, din rural. Comunele deficitare la capitolul medici de familie sunt Bãcesti, Iana si Vinderei. Pentru fiecare dintre aceste comune ar mai fi necesar cate un medic. Comunele fãrã medici de familie sunt Arsura, Coroiesti, Ibãnesti si Pochidia. ‘Pentru a veni in sprijinul medicilor de familie care doresc incheierea contractelor cu CJAS Vaslui, comisia paritarã a stabilit numãrul minim de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural sã fie de 500. De asemenea, in vederea stimulãrii medicilor de familie care-si desfãsoarã activitatea in mediul rural, in zone cu conditii deosebite de muncã, CJAS Vaslui, in conformitate cu prevederile Contractului-cadru si a normelor de aplicare a acestuia in anul 2017, a analizat posibilitatea incadrãrii cabinetelor medicale in criteriile stabilite prin Ordinul nr. 772/379/2016, ce permite acordarea de sporuri in functie de conditiile in care isi desfãsoarã activitatea’, a declarat Mihaela Chitariu. Probleme sunt si cu specialistii din unitãtile spitalicesti, judetul Vaslui avand un deficit de aproape 80 de medici. ‘Analizand situatia medicilor si specialitãtilor inregistrate in judetul Vaslui, in momentul de fatã, pentru o mai bunã desfãsurare a actului medical pentru specialitãtile existente la nivelul judetului Vaslui, ar mai fi necesari 37 medici la Vaslui, 32 medici la Barlad si 9 medici la Husi, avand in vedere populatia judetului Vaslui, precum si programul de lucru al medicilor existenti in contract cu CJAS Vaslui, care nu poate fi mai mare de o normã sau o normã jumãtate, conform normelor legale in vigoare’, a mai spus presedintele CJAS Vaslui. De mentionat cã, in prezent, in judetul Vaslui functioneazã un numãr de 11 centre de permanentã, cu un numãr total de 57 de medici. De asemenea, la nivelul judetului se aflã in contract cu CJAS Vaslui un numãr de 36 furnizori de servicii clinice, din care 35 in mediul urban si 1 in mediul rural.