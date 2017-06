Subventii la angajare pentru ucenici si stagiari

miercuri, iunie 14, 2017, 3:00

Vasluiul este unul dintre putinele judete din România în care, în prezent, nu figureazã niciun ucenic angajat.

Ieri, Camera Deputatilor a votat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncã si a Legii nr. 335/2013 privind efec – tuarea stagiului pentru absolventii de invãtãmant superior. Proiectul va merge la promulgare, iar modificãrile nu vor intra in vigoare mai devreme de publicarea proiectului in Monitorul Oficial. Actul normativ vizeazã angajatorii, inclusiv fermierii, care in mare parte primesc anual in exploatatiile agricole tineri iesiti de pe bãncile scolilor. Concret, angajatorilor ar urma sã li se acorde, la cerere, pentru fiecare ucenic angajat, o sumã in cuantum de 1.125 lei/lunã (echivalentul in lei a 250 de euro/lunã), iar pentru fiecare stagiar angajat, s-ar primi cate 1.350 lei/lunã (echivalentul a 300 de euro/lunã). Avand in vedere cã valoarea salariului minim brut este de 1.450 de lei, pentru fiecare dintre persoanele astfel angajate, s-ar primi practic aproape de valoarea netã a acestui salariu minim. Sumele puse la dispozitia angajatorilor de statul roman provin din fondurile europene oferite prin Programul Operational Capital Uman si nu afecteazã bugetul de stat. Conform datelor Inspecto – ratului Teritorial de Muncã Vaslui, in prezent, in judetul nostru nu existã angajat niciun ucenic, fiind inregistrati in campul muncii doar 20 de stagiari. Dacã un stagiar are studii superoare si este angajat cu contract individual de muncã, ucenicul este absolventul unei scoli profesionale, care se specializeazã profesional in cadrul unei firme.