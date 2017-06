luni, iunie 12, 2017, 3:00

Ministrul Educatiei Nationale, Pavel Nãstase, a aprobat structura anului scolar 2017-2018. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar 2017- 2018 încep luni, 11 septembrie, si însumeazã 167 de zile lucrãtoare (35 de sãptãmâni).

Structura anului scolar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018) si semestrul al II-lea (12 februarie 2018 – 15 iunie 2018). Vacantele elevilor din toate ciclurile de invãtãmant sunt programate astfel: – Vacanta de iarnã (23 decemrie 2017 – 14 ianuarie 2018) – Vacantã intersemestrialã (3 – 11 februarie 2018) – Vacanta de primãvarã (31 martie – 10 aprilie 2018) – Vacanta de varã (16 iunie – 9 septembrie 2018). Suplimentar, clasele din invãtãmantul primar si grupele din invãtãmantul prescolar beneficiazã de vacantã in sãptãmana 28 octombrie – 5 noiembrie 2017. Pentru clasele terminale din invãtãmantul liceal, anul scolar se incheie in data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, in data de 8 iunie 2018. Programul national ‘Scoala altfel’ are o duratã de 5 zile consecutive lucrãtoare in timpul anului scolar si poate fi derulat in perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018 pe baza unei planificãri ce rãmane la decizia scolilor. Desfãsurarea programului ‘Scoala altfel’ nu coincide cu perioada alocatã sustinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulã, la finalul semestrelor, dupã parcurgerea programei scolare cu cel putin trei sãptãmani inainte de finalul semestrului. Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizeazã, in general, in perioada vacantei de primãvarã, potrivit unui calendar specific.