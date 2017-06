Strada Republicii intrã în reparatii capitale

miercuri, iunie 28, 2017, 3:00

Primãria Vaslui va demara un nou proiect, extrem de important pentru întreg municipiul: asfaltarea strãzii Republicii. Valoarea totalã a lucrãrilor este de 5.335.949 lei. Reabilitarea strãzii vine dupã ce, în prima parte a acestui an, au început lucrãri de modernizare în Cartierul 13 Decembrie si Nicolae Bãlcescu. Investitia reprezintã o continuare a marelui proiect de asfaltare din cadrul PIDU, când au fost modernizate 12 strãzi, cu o lungime totalã de 14.736 de metri.

În sedinta de joi a Consiliului Local (CL) Vaslui, se va discuta proiectul privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ìReparatii capitale – Strada Republicii î, pe o lungimne de 625,25 metri. ìAlocarea de fonduri pentru promovarea investitiei vine in intampinarea modernizãrii retelei stradale din municipiul Vaslui, strada Republicii fãcand notã discordantã in zona cuprinsã intre Garã si Crucea Gãrii, privind arhitectura si siguranta circulatieiî, se aratã in expunerea de motive a proiectului de hotãrare. Lucrãrile principale cuprinse in proiect sunt de colectare si evacuare dirijatã a apelor pluviale, lucrãri de ranforsare a structurii rutiere existente (frezarea stratului de uzurã degradat – asternerea stratului de uzurã pentru preluarea denivelãrilor, asternere strat de uzurã), lucrãri de reabilitare a trotuarelor degradate (borduri si pavele), lucrãri de reamenajare a spatiilor verzi, lucrãri de reparatii ale podului, lucrãri de reabilitare a cismelelor cu apã potabilã, dotãri cu mobilier urban (bãnci, cosuri de gunoi), refacere alveole de spatii verzi, sistematizare pe verticalã si refacerea elementelor arhitecturale in zona blocurilor 329 si 331 (intersectia Crucea Gãrii – dreapta si stanga, in sensul de mers dinspre centru spre garã), piste pentru biciclete, marcaje orizontale si semnalizare verticalã. Valoarea totalã a investitiei, conform devizului general, este de 5.335.949 lei (cu TVA). Reabilitarea strãzii Republicii vine dupã ce, in luna aprilie, au inceput lucrãrile pe ultimele mari strãzi rãmase, din zonele Nicolae Bãlcescu si Cartier 13 Decembrie. Reamintim cã, la sfarsitul anului trecut, a municipalitatea a finalizat un proiect in valoare totalã de 42.698.024 de lei (inclusiv TVA), cu o asistentã financiarã nerambursabilã de 38.382.810 lei. În carul programului de asfaltare, parte a Programului Integrat de Dezvoltare Urbanã (PIDU), au fost reabilitate 12 strãzi, cu o lungime totalã de 14.736 de metri, au fost reabilitate trotuare pe o suprafatã de 65.581 de metri pãtrati, spatii verzi pe o suprafatã de 20.084 de metri pãtrati, fiind montate si 654 de indicatoare rutiere. Lucrãrile au vizat si semnalizarea orizontalã pe 9.061 de metri pãtrati, precum si infiintarea a 323 de rampe pentru persoane cu dizabilitãti si a 11.851 de metri de piste pentru biciclisti. Arterele rutiere reabiltate au fost Stefan cel Mare, Decebal, Penes Curcanu, Cuza Vodã, Victoriei, Husului, Vasile Alecsandri, 8 Martie, Spitalului, Adrian Ioanesi, Gheorghe Doja si Grigore Moisil.