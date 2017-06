Start al Evaluãrii Nationale 2017, cu aplicatia informaticã «busitã»!

marți, iunie 20, 2017, 3:00

Prima probã a examenului de Evaluare Nationalã a absolventilor de gimnaziu promotia 2017, cea la limba si literatura românã, s-a desfãsurat fãrã incidente, cu exceptia faptului cã aplicatia informaticã a Ministerului Educatiei dedicatã acestui examen a fost, timp de câteva ore bune, indisponibilã. Subiectele au fost, dupã opinia profesorilor, dar si a multora dintre candidati, accesibile, cu toate cã, si în acest an, tot genul liric a fost „vedeta” examenului.

Nu mai putin de 73 din cei 3.534 de candidati inscrisi, procent asemãnãtor cu cel inregistrat anul trecut, au preferat sã nu se prezente la prima probã a examenului de Evaluare Nationalã, editia 2017. Alti 1.141 elevi vasluieni care au urmat cursurile claselor a VIII-a in acest an scolar nu au participat la examen, pentru cã nu aveau situatia scolarã incheiatã, iar din cauza corigentelor sau absentelor, nu mai putin de 156 fiind deja declarati repetenti. Spre deosebire de acestia, 4 elevi, din Vaslui, Codãesti si Gherghesti, cu probleme medicale, au tinut neapãrat sã sustinã acest examen, chiar dacã au avut nevoie de conditii speciale, profesori de sprijin si prelungirea cu o orã a perioadei de sustinere a probelor scrise. Prima probã a exemenului de Evaluare Nationalã sa desfãsurat fãrã probleme deosebite, cu exceptia uneia de naturã logisticã, la nivelul Ministerului Educatiei. Practic, incã de la debutul probei, aplicatia electronicã prin care realizeazã monitorizarea datelor privind acest examen a picat in cel mai nepotrivit moment, inspectoratele scolare avand dificultãti in accesarea si centralizarea datelor privind prezenta in centrele de examen. Este o situatie asemãnãtoare cu cea de luna trecutã de la Ministerul Agriculturii, cand aplicatia IPAOnline a cãzut in cea mai aglomeratã perioadã de depunere a cererilor de subventie la APIA. În ceea ce priveste participantii la proba de limba si literatura romanã, acestia au avut supriza ca, pentru al patrulea an la rand, sã le ‘pice’ tot genul liric, avand de demonstrat cã poezia ‘Ploaie’ de Magda Isanos apartine acestui gen literar. Candidatii au mai avut de rãspuns la un set de intrebãri pe baza unui text citit la prima vedere, dar si de descris o intamplare, realã sau imaginarã, petrecutã la o competitie sportivã. Subiectele au vizat evaluarea competentelor de receptare a mesajului scris din texte literare si non literare, precum si de exprimare scrisã ori utilizare corectã si adecvatã a limbii romane, in diferite contexte. Primul subiect a fost centrat pe elementele de constructie a comunicãrii, iar cel de-al doilea subiect a implicat cerinte ce privesc intelegerea unui text dat, precum si redactarea unei compuneri despre o temã impusã. Evaluarea Nationalã va continua miercuri, 21 iunie, cu proba la matematicã, primele rezultate urmand a fi afisate pe 26 iunie, panã la ora 16.00. În aceeasi zi, intre orele 16.00 – 20.00, se vor putea depune eventualele contestatii, rezultatele finale urmand a fi fãcute publice pe data de 30 iunie.