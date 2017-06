Somati si executati

luni, iunie 12, 2017, 3:00

Fiscul a somat, în luna mai, un numãr de 2.749 vasluieni care nu siau achitat de bun voie obligatiile fiscale la stat. Tot pentru recuperarea arieratelor, au fost poprite 1.033 conturi bancare si au fost instituite 13 sechestre pe bunuri mobile si imobile. Luna trecutã, actiunile de executare silitã au adus în plus la visteria statului 6,1 milioane de lei.

În luna mai 2017, Administratia Judeteanã a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui a avut o activitate bogatã in ceea ce priveste aplicarea mãsurilor de executare silitã. Debitorii care nu si-au plãtit de bunãvoie obligatiile fiscale datorate au primit 2.749 somatii, pentru o valoare a creantelor de 12,9 milioane lei. De asemenea, au fost infiintate 1.033 popriri asupra disponibilitãtilor din conturile bancare ale debitorilor si tertilor pentru creante in valoare de 3,6 milioane lei. Inspectorii fiscali au instituit si 13 sechestre pe bunurile mobile si imobile ale debitorilor in sumã de 1,7 milioane lei. Rezultatul actiunilor de executare silitã, in luna mai 2017, s-a materializat prin incasarea sumei totale de 6,1 milioane lei. Tot in luna mai, organele de inspectie fiscalã au efectuat verificãri fiscale la 58 contribuabili, stabilind diferente suplimentare de obligatii fiscale de 3,9 milioane lei. Sumele suplimentare de platã reprezintã diferente de TVA si accesorii, in cuantum de 1,8 milioane lei, diferente de impozit pe profit si accesorii in sumã de 1,7 milioane lei, precum si alte impozite in sumã de 0,4 milioane lei. Pentru incãlcarea unor acte normative, au fost aplicate opt amenzi contra ven – tionale in sumã de 15,1 mii lei. Actiunile de inspectie fiscalã au vizat verificarea legalitãtii si conformitãtii declaratiilor fiscale, respectarea prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupã caz, a bazelor de impozitare si a situatiilor de fapt aferente, precum si stabilirea diferentelor de obligatii fiscale principale. ßÎn vederea imbunãtãtirii conformãrii voluntare privind declararea si plata impozitelor si contributiilor sociale datorate bugetului general consolidat, in luna mai 2017, la nivelul serviciilor fiscale din Barlad, Husi si Negresti au fost organizate intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri. Temele discutiilor au privit impozitul specific unor activitãti, taxa pe valoarea adãugatã, avantajele derulãrii unei esalonãri la platã, declararea veniturilor de cãtre persoanele fizice’, a spus Nelu Sava, directorul AJFP Vaslui.