Sãmântã certificatã pe majoritatea terenurilor agricole

vineri, iunie 30, 2017, 3:00

Inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Sãditor (ITCSMS), Mihaela Lespezianu, a declarat, ieri, cã suprafata arabilã a judetului Vaslui, care este de aproximativ 402.000 ha, este in mare parte cultivatã cu sãmantã certificatã. Faptul, imbucurãtor, aratã cã operatorii economici constientizeazã cã acesta este unul din factorii primari ce influenteazã cresterea economicã. În urma controalelor efectuate, au fost blocate urmãtoarele cantitãti de seminte si material sãditor: lucernã albastrã – 65 kg; plicuri cu seminte de legume din diferite specii – 98 buc.; material de inmultire si plantare fructifer – 312 buc. ‘Nu am constatat abateri care sã implice acordarea de amenzi contraventionale sau retinerea autorizatiilor de comercializare. Pentru neregulile constatate au fost date avertismente conform OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, intrucat comerciantii erau la prima abatere. Aceste cantitãti de seminte si material de plantare fructifer comercializat ilegal, a scãzut semnificativ de la an la an tocmai datoritã acestor controale efectuate in echipã cu reprezentanti ai celorlalte institutii specificate’, a declarat Mihaela Lespezianu.