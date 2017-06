România, pe ultimele locuri în ceea ce priveste siguranta rutierã

miercuri, iunie 28, 2017, 3:00

România se claseazã pe ultimele locuri în ceea ce priveste siguranta rutierã, conform statisticilor europene privind accidentele rutiere si consecintele acestora, a declarat marti Mihai Tãmâian, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, la conferinta PIN Talk „Siguranta rutierã în România: Provocãri si Oportunitãti”.

‘Statisticile europene privind accidentele rutiere si consecintele acestora aratã cã, din pãcate, Romania se claseazã pe ultimele locuri in ceea ce priveste siguranta rutierã. Pierderile de vieti omenesti ca urmare a accidentelor rutiere sunt de aproximativ 1.900 pe an, cu o medie zilnicã de circa cinci decese. Numãrul de victime inregistrate in 2016 raportat la populatia Romaniei a fost de 95 de morti la 1 milion de locuitori’, a spus secretarul de stat in cadrul Ministerul Transporturilor, Mihai Tãmaian. Potrivit acestuia, numãrul persoanelor rãnite grav in accidentele rutiere este de peste 8.000 pe an. ‘Odatã cu aderarea la Uniunea Europeanã, in 2007, Romania si-a insusit obiectivele acestea in domeniul sigurantei rutiere si anume reducerea cu 50% a numãrului de victime ale accidentelor rutiere panã in anul 2010 fatã de valorile inregistrate in 2001, si ulterior panã in anul 2020 fatã de valorile inregistrate in 2010’, a afirmat Tãmaian. De asemenea, comisarul european pentru Transporturi, Violeta Bulc, a spus, prin intermediul unui mesaj video, cã in Romania cresterea puternicã a numãrului de vehicule si infrastructura nedezvoltatã au dus la o crestere alarmantã a numãrului de accidente rutiere.