Rezultate foarte bune ale elevilor vasluieni la Evaluarea Nationalã

marți, iunie 27, 2017, 3:00

Elevii vasluieni absolventi de gimnaziu au obtinut rezultate bune la examenul de Evaluare Nationalã din acest an, superioare celor de anul trecut, cand promovabilitatea de 69,73% a fost cea mai mare din ultimii ani. Acum, inainte de depunerea contestatiilor, programatã pentru ieri, dupã afisarea rezultatelor, intre orele 16.00 si 20.00, nu mai putin de 2.476 candidati, 71,62% din totalul celor 3.534 absolventi inscrisi la examen, au obtinut medii de trecere, de peste 5.00. Au fost acordate nu mai putin de 8 medii maxime, de 10, pentru elevi provenind, cu totii, de la scoli din municipiul Vaslui, cei mai buni dintre cei buni fiind Ciobotaru Tudor si Iordan Andrei, de la Scoala Gimnazialã ‘Stefan cel Mare’, Gavrilã Elena si Panainte Diana Teodora, de la Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’, Iancu Crina si Lupu Cosmin Daniel, de la Scoala Gimnazialã ‘Mihail Sadoveanu’, Iurascu Mihaela Oana, de la Scoala Gimnazialã ‘Alexandra Nechita’, si Perial Rãzvan Andrei, de la Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui. Lucrãrile altor 24 de elevi, dintre care doi de la scoli din mediul rural, din Stãnilesti si Muntenii de Jos, le-a lipsit foarte putin sã obtinã aceleasi calificative maxime, avand medii de peste 9,90, si, cu totii, primind note de 10 fie la matematicã, fie la limba si literatura romanã. În total, 402 elevi vasluieni au obtinut medii peste 9.00, in timp ce, in cazul a alti 480 absolventi de gimnaziu, lucrãrile lor au primit medii intre 8.00 si 8.99. Trebuie spus cã aceste rezultate s-ar putea imbunãtãti, in cazul in care au depus contestatii, asta cu atãt mai mult cu cat, incepand din acest an, notele finale vor fi cele de dupã recorectare, fãrã a mai exista acel prag de jumãtate de punct! La polul opus, 26 de candidati au reusit ‘performanta’ de a obtine medii intre 1.00 si 1.99, fiind acordate nu mai putin de 10 note de 1.00, practic, cum este cazul unui elev de la Scoala Gimnazialã ‘V. I. Popa’ Barlad, predand foile goale. Dar mãcar acestia s-au prezentat la examen, nu cum a fost cazul altor 76 de elevi, in proportie covarsitoare provenind de la scoli din mediul rural, care au ales sã absenteze la primul important examen din viata de elev, 73 dintre acestia absentand la ambele probe, cea de limba si literatura romanã si cea de matematicã. Chiar si asa, acestia vor putea sã urmeze cursurile unui liceu sau a unei scoli profesionale, in limita locurilor ce vor rãmane disponibile dupã ce isi vor exprima optiunile colegii lor care, indiferent de rezultatul obtinut, s-au prezentat totusi la Evaluare. Trebuie spus cã, spre deosebire de anii anteriori, cand pentru alegerea liceului sau specializãrii, ori a scolii profesionale viitoare, media de la Evaluare si cea din anii de gimnaziu contau in proportii egale, din acest an, media de admitere la liceu va fi formatã in proportie de 80% din media de la examenul de evaluare si doar 20% din media anilor de gimnaziu. Asta va duce la o stare de normalitate, respectiv la o competitie mult mai durã in ocuparea locurilor la cele mai bune licee.