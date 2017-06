Rezultate de exceptie ale elevilor Colegiului National «Cuza Vodã» la Concursul National de Traduceri «Corneliu M. Popescu»

miercuri, iunie 14, 2017, 3:00

Sambãtã, 10 iunie, la Vaslui a avut loc Concursul National de Traduceri ‘Corneliu M. Popescu’, ajuns in acest an la a XIV-a editie. Elevii Colegiului National ‘Cuza Vodã’ Husi au obtinut la acest concurs rezultate bune si foarte bune. Iatã elevii premiati si profesorii care i-au îndrumat spre performantã:

Limba engleza

Bunescu Vlada, cls. A XII-a, premiul I, prof. indrumãtor Mocanu Georgiana Marian Smaranda, cls. A XI-a, premiul III, prof. indrumãtor Mocanu Georgiana Tacu Theodor, cls. a IX-a, premiul III, prof. indrumãtor Mocanu Georgiana Ianus Ada, cls. a X-a, mentiune, prof. indrumãtor Mocanu Georgiana Ignat Nãstasã Elena, cls. a XI-a, mentiune, prof. indrumãtor Mocanu Georgiana Grigorescu Fabian, cls. a VI-a, mentiune, prof. indrumãtor Mocanu Georgiana Sova Alexandru, cls. a VI-a, mentiune, prof. indrumãtor Mocanu Georgiana Prodea Cosmin, cls. a VI-a, mentiune, prof. indrumãtor Mocanu Georgiana Zugravu Radu, cls. a VI-a, mentiune, prof. indrumãtor Mocanu Georgiana Zugravu Matei, cls. a VI-a, mentiune, prof. indrumãtor Mocanu Georgiana Vaimberg Ana, cls. a XI-a, mentiune, prof. indrumãtor Ionescu Andreea Orzan Maria, cls. a VIII-a, premiul III, prof. indrumãtor Ionescu Andreea

Limba Franceza

Nicolau Ana Maria, cls. a V-a, premiul I, prof. indrumãtor Talasman Elena Herghelegiu Tudor, cls. a VII-a, premiul I, prof. indrumãtor Talasman Elena Ionescu Dragos, cls. a VII-a, premiul I, prof. indrumãtor Talasman Elena Melinte Mãlina, cls. a VII-a, premiul II, prof. indrumãtor Talasman Elena Ciomaga Cosmin, cls. a IX-a, premiul II, prof. indrumãtor Talasman Elena Jipa Ana Maria, cls. a XII-a, premiul II, prof. indrumãtor Talasman Elena Girigan Maria, cls. a V-a, premiul III, prof. indrumãtor Talasman Elena Bejan Dumitrita, cls. a XI-a, premiul II, prof. indrumãtor Naidin Isabela Olaru Elena, cls. a X-a, mentiune, prof. indrumãtor Luca Mihaela

Limba italiana

Costache Narcisa, cls. a X-a, premiul II, prof. indrumãtor Naidin Isabela Felicitãri tuturor pentru rezultate!