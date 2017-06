Reputat profesor american, în conferintã la Muzeul «Vasile Pârvan»

joi, iunie 22, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui si Muzeul ‘Vasile Parvan’ din Barlad, in colaborare cu Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ Iasi, Primãria Municipiului Barlad si Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ‘Elena Cuza’ Barlad invitã publicul interesat la Conferinta ‘Biogeografia si paleobiologia maimutelor din Miocenul Eurasiei’ (Biogeography and paleobiology of Miocene fossil apes from Eurasia), prezentat de prof. univ. dr. Jay Kelley, din Statele Unite ale Americii. Evenimetul va avea loc miercuri, 21 iunie 2017, cu incepere de la ora 18.00, la sediul Muzeului ‘Vasile Parvan’, din Strada Republicii nr. 235, Barlad. Jay Kelley este profesor al Universitãtii din Arizona, cercetãtor afiliat al Universitãtii Harvard si Cercetãtor Asociat al Institutului Smithsonian, si a venit in Barlad la invitatia organizatorului acestui eveniment, Laurentiu Ursachi, muzeograf in Cadrul Sectiei de Stiinte ale Naturii a Muzeului ‘Vasile Parvan’. Intrarea este liberã.