Regulamentul de functionare a pietelor va fi reactualizat

marți, iunie 27, 2017, 3:00

Joi, in sedinta Consiliului Local (CL) Vaslui, va fi dezbãtut si supus votului un proiect de hotãrare privind aprobarea actualizãrii Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Administrare Piete, Targuri si Oboare (DAPTO) Vaslui, ca institutie finantatã din venituri proprii si subventii, serviciu public cu personalitate juridicã. Initiativa vine in urma solicitãrilor venite din partea Agentiei Judetene a Finantelor Publice Vaslui cu privire la clarificarea si mentionarea in mod expres in cadrul regulamentului a surselor de finantare, precum si necesitatea actualizãrii regulamentului in concordantã cu noile modificãri legislative apãrute. Finatarea activitãtii DAPTO Vaslui este asiguratã din venituri proprii si subventii, precum si atragerea de alte fonduri, potrivit legii si surselor de finantare a activitãtilor desfãsurate. Noul regulament prevede o nouã structurã de personal potrivit cãreia au fost infiintate/reorganizate o serie de functii, precum si noua titulaturã a Pietei Vidin, care a fost denumitã Piata Centralã. Documentul vizeazã mai multe obiective, printre care pietele Traian si Centralã, piata din Cartierul 13 Decembrie, piata din zona Industrialã – Metalurgiei, bazarul, oborul, strandul, partia de sãnius, Cimitirul Eternitatea. ‘Acest raport nu am mai fost reactualizat din anul 2010. Noi am imbunãtãtit documentul si l-am actualizat cu legislatia in vigoare. În colaborare cu alte servicii din cadrul Primãriei Vaslui, DAPTO participã la organizarea evenimentelor din orasul nostru’, a declarat Dragos Cazacu, viceprimarul municipiului Vaslui.