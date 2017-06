Proiect international pentru gestionarea patrimoniului cultural

joi, iunie 29, 2017, 3:00

Astãzi, in sedinta Consiliului Local (CL) Vaslui, va fi supus votului un proiect de hotãrare privind aprobarea semnãrii unui acord de parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionalã (ADR) Nord- Est, in vederea derulãrii proiectului ‘SHARE – Abordare sustenabilã a patrimoniului cultural in zonele urbane din Europa’. Proiectul are drept scop schimbul de experientã privind politicile de patrimoniu cultural in mediul urban si identificarea celor mai bune practici si metode inovatoare in scopul dezvoltãrii unei abordãri durabile si inteligente pentru gestionarea si utilizarea patrimoniului. SHARE este un proiect de cooperare interregionalã co-finantat prin programul Interreg Europe al Uniunii Europene. sInterreg Europe oferã oportunitatea autoritãtilor publice regionale si locale din Europa de a impãrtãsi idei si experiente cu privire la politica publicã, pentru imbunãtãtirea strategiilor pentru cetãteni si comunitãtile loro, se aratã in expunerea de motive a proiectului de hotãrare. Parteneri proiectului sunt Sviluppumbria (Italia) – leader, Guvernul Regional din Extremadura (Spania), Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est (Romania), Universitatea Greenwich (Marea Britanie), Consiliul Judetean OEstergotland (Suedia), Pannon European Grouping of Territorial Cooperation Ltd. (Ungaria) si Primãria Orasului ?ibenik (Croatia). Pentru promovarea proiectului, Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est a initiat formarea unui grup de lucru din care sã facã parte reprezentanti ale celor sase municipii resedintã de judet din Regiunea Nord-Est.