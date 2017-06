Proiect de suflet pentru fotografii vasluieni

miercuri, iunie 21, 2017, 3:00

Proiectul ‘Satul vasluian – Traditie si actualitateî se dovedeste un succes. În cadrul acestuia, peste 50 de fotografi profesionisti sau amatori strãbat judetul Vaslui, cate o comunã pe sãptãmanã, pentru a realiza cele mai sugestive fotografii. Totul a plecat de la concursul judetean de fotografie ‘Ipostaze etnografice – Datini si obiceiuri de iarnã in judetul Vasluiî, organizat cu prilejul desfãsurãrii celei de-a XXXV-a editii a Festivalului Datini si Obiceiuri de Iarnã de la Vaslui. Atunci, Lucian Onciu, directorul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) si-a exprimat intentia de a demara un proiect dedicate iubitorilor artei fotografice, proiect care sã includã ore de teorie, ateliere de fotografie si concursuri. ‘Mi-am dorit sã folosim acea ocazie pentru ca fotografii amatori din judet sã-si dezvolte pasiunea. Coordonatorul atelierului a fost fotograful Sorin Onisor. Intentionez ca finalitatea proiecutului sã implice publicarea unui album cu cele mai reusite fotografii. Este un proiect care va aduce un plus de imagine judetului, si este posibil sã fie extins astfel incat atat institutia, fotografii, dar si judetul sã aibã de castigat’, a declarat Lucian Onciu. Proiectul, care cuprinde vizite si surprinderea unor imagini in satele judetului nostru, a adus si alte beneficii. ‘Am descoperit mesteri populari si elemente de etnografie pe care nu le poti descoperi pe teren’, a mai spus Lucian Onciu. Panã acum proiectul ‘Satul vasluian – Traditie si actualitate’ a cu – prins mai multe workshop-uri, in cadrul cãrora au putut fi admirate fotografiile realizate in cadrul deplasãrilor in teren.