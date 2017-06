Programul de comercializare a tomatelor a fost prelungit

vineri, iunie 9, 2017, 3:00

Vesti bune pentru legumicultorii vasluieni care s-au inscris in programul de sustinere a produsului tomate in spatii protejate. Comercializarea rosiilor din prima etapã a programului a fost prelungitã cu douã sãptãmni de la sfarsitul lunii mai. Astfel, desfacerea productiei se va face in perioadele ianuarie -15 iunie, inclusiv si/sau noiembrie – 20 decembrie, inclusiv. Panã la data de 7 iunie 2017, la Directia pentru Agriculturã Judeteanã (DAJ) Vaslui au fost inregistrate 65 de cereri de inscriere in programul guvernamental. Este vorba despre persoane fizice care detin atestat de producãtor, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si familiale si societãti comerciale, insumand o suprafatã totalã de 71.388 metri pãtrati de solarii. În perioada 23 – 31 mai 2017, in urma notificãrilor depuse de cãtre sase producãtori de legume, persoanele autorizate din cadrul DAJ Vaslui s-au deplasat in comunele Pogonesti, Duda – Epureni, Codãesti, Pribesti – Codãesti, Suseni – Bãcani. Specialistii au verificat o suprafata totalã de 7.773,75 metri pãtrati solarii reprezentand culturã de tomate in perioada de rodire. Producãtorii agricoli care valorificã tomatele in spatii de vanzare precum piete agroalimentare, targuri si piete ambulante vor purta elemente de identificare puse la dispozitie de cãtre DAJ Vaslui. Pentru a fi eligibili acordãrii ajutorului de minimis in valoare de 13.481,4 lei/beneficiar/an, panã la data de 27 decembrie 2017, beneficiarii inscrisi trebuie sã depunã la DAJ Vaslui toate documentele justificative. Este vorba despre facturã/filã/file, care atestã valorificarea unei productii de tomate de minimum 2.000 kilograme, obtinutã de pe suprafata de 1.000 metri pãtrati spatiu protejat.