Primãria Vaslui, pregãtitã sã facã fatã valului de caniculã

miercuri, iunie 28, 2017, 3:00

Primãria municipiului Vaslui este pregãtitã sã facã fatã zilelor de caniculã. Avand in vedere avertizãrile meteorologice de disconfort termic, caniculã si instabilitate atmosfericã emise pentru perioada urmãtoare, autoritãtile locale au deschis mai multe puncte de prim-ajutor in oras, unde trecãtorii pot bea un pahar cu apã, isi pot verifica tensiunea si primesc, la cerere, asistentã medicalã de la cadre medicale specializate. Punctele de prim-ajutor sunt dotate cu apã potabilã, trusã medicalã, tensiometru, aer conditionat si medicamente de primã urgentã si vor fi deschise pe toatã durata caniculei. În oras, existã patru puncte fixe de prim-ajutor, in zona Cartier, Piata Centralã, Piata Traian si in Zona Gãrii, acestora adãugandu-se un punct mobil, care va circula prin suburbii. În plus, incã din luna mai existã in oras douã puncte in care oamenii isi pot verifica tensiunea arteriarã, in weekend, in cel de pe strada Traian fiind consultati peste 240 de vasluieni pe zi. ‘Dacã vor fi valori ale temperaturilor diferite fatã de cele normale, persoanelor consultate li se va recomanda vizita la medic. Corturile fixe sunt deservite de personal calificat si se inregistreazã in registre numãrul persoanelor consultate, fãrã numele si prenumele acestora. Aceste corturi sunt deschise sambãta si duminica’, a spus Dragos Cazacu, viceprimarul municipiului Vaslui.