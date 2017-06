Presedintele PNL Vaslui, dr. Nelu Tãtaru, ales în Biroul Executiv al PNL

miercuri, iunie 21, 2017, 3:00

În zilele de 17 si 18 iunie 2017, o delegatie a PNL Vaslui, formatã din 92 de membri si condusã de presedintele Organizatiei Judetene, dr. Nelu Tãtaru, a participat la Congresul PNL, in cadrul cãreia a fost aleasã noua conducere. Sambãtã, 17 iunie, cei peste 5.000 de delegati din tarã au ales noul presedinte al PNL, in persoana lui Ludovic Orban, presedintele Curtii de Arbitraj al PNL, Daniel Buda, si presedintele Comisiei Nationale de Revizie si Cenzori, Mihai Barbu. Duminicã, 18 iunie, in cadrul Consiliului National al PNL, cei peste 1.800 de delegati din tarã au ales Secretarul General, in persoana lui Robert Sighiartãu, 4 prim-vicepresedinti (Ilie Bolojan, Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu si Mircea Hava), 8 vicepresedinti pe domenii de activitate, 8 vicepresedinti pe regiuni de dezvoltare si, de asemenea, 16 membri ai noului Birou Executiv al PNL. Presedintele PNL Vaslui, dr. Nelu Tãtaru, a candidat si a fost ales de cãtre cei peste 1.800 de delegati in functia de membru al Biroului Executiv al PNL, organismul permanent de conducere a partidului între douã sedinte consecutive ale BPN. Printre atributiile membrilor BEx se numãrã adoptarea si urmãrirea punerii în aplicare a mãsurilor de îndeplinire a deciziilor si hotãrarilor organismelor de conducere ale partidului la nivel national, ratificã candidaturile pentru functiile eligibile din Camerele Parlamentului.