Prefectura reia programul de audiente cu cetãtenii

joi, iunie 15, 2017, 3:00

Institutia Prefectului – Judetul Vaslui anuntã cã va fi reluat programul de audiente cu cetãtenii. Activitatea de primire in audientã este realizatã de cãtre prefectul Eduard-Andrei Popica si subprefectul Mircea Gologan, in ziua de miercuri a sãptãmanii, incepand cu ora 10.00, dupã urmãtorul program: Barlad (la sediul Primãriei – in prima sãptãmanã din luna curentã), Husi (la sediul Primãriei – in a doua sãptãmanã din luna curentã), Vaslui (la sediul institutiei – in a treia sãptãmanã din luna curentã). Activitatea de primire a cetãtenilor in audientã este gestionatã in cadrul Compartimentului de Informare si Relatii cu Publicul. Înscrierea in audientã se face la telefon 0235/316.330 sau personal, pe baza problematicii cu care cetãtenii se adreseazã Institutiei Prefectului, panã cel mai tarziu in preziua (lucrãtoare) datei la care este stabilitã audienta.