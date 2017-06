Pompierii huseni, cîstigãtorii Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situatii de Urgentã din judet

vineri, iunie 30, 2017, 3:00

Miercuri, 28 iunie, cei mai buni pompieri profesionisti din judetul Vaslui s-au întrecut la concursul serviciilor profesioniste pentru situatii de urgentã, etapa pe unitate.

Concursurile serviciilor profesioniste pentru situatii de urgentã se organizeazã in fiecare an iar obiectivele fundamentale ale acestui concurs urmãresc dezvoltarea si perfectionarea aptitudinilor si a deprinderilor specifice, necesare indeplinirii actiunilor de interventie in situatii de urgentã, dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre pompierii profesionisti, precum si imbunãtãtirea pregãtirii fizice si indemanarea profesionalã a competitorilor. Tntreceriile au constat in desfãsurarea a patru probe de concurs (desprinse din specificul actiunilor de interventie) – sScara de fereastrão (probã individualã care urmãreste deprinderile militarului de a urca, in cel mai scurt timp si in sigurantã, panã la nivelul trei al unei constructii), ‘Pista cu obstacole pe 100 metri’ (probã individualã care urmãreste abilitãtile militarului de a sãri gardul de 2 metri, de a trece cu furtunurile in manã peste barna de echilibru si de a realiza un dispozitiv de stingere, in cel mai scurt timp), sStafeta 4×100 metrio (probã de echipã care urmãreste realizarea unei suite de activitãti care se pot intalni pe timpul interventiei: trecerea peste macheta unei cãsute, trecerea peste gardul de 2 metri, trecerea peste barna de echilibru si stingerea unui incendiu real, in timpul cel mai scurt) si ‘Dispozitivul de interventie la motopompã’ (probã de echipã care urmãreste realizarea in timpul cel mai scurt a unui dispozitiv de stingere cu apã, alimentarea motopompei din sursã fãrã presiune si actiunea cu jet compact asupra unor tinte), probe prin care aptitudinile necesare nobilei meserii de pompier trebuie sã fie reliefate prin prestatii contra cronometru. Astfel, prin intermediul celor patru probe de concurs, participantilor le-au fost testate abilitãtile sportive, forta, rapiditatea, conditia fizicã si spiritul de echipã, calitãti necesare indeplinirii cu succes a actiunilor de interventie in situatii de urgentã. La aceastã etapã de concurs au participat trei echipe, reprezentand subunitãtile din cadrul inspectoratului: Vaslui, Barlad si Husi. Membrii fiecãrei echipe au fost selectati pe baza timpilor realizati in probele de concurs la etapa pe subunitate. Competitia s-a desfãsurat incepand cu ora 07.00 cu o festivitate de deschidere si s-a incheiat intr-un cadru festiv de premiere, in care toate echipele clasate pe podium au fost premiate, atat la individual, cat si, la compus. Clasamentul general pe echipe a fost urmãtorul: Sectia de pompieri Husi, Detasamentul de pompieri Vaslui si Detasamentul de pompieri Barlad.