Pompier vasluian, medalie de aur la Campionatul de atletism si cros al MAI

Plt. adj. sef Sorin Pãduraru a inregistrat o nouã performantã, in cadrul etapei finale a Campionatului de atletism si cros al MAI, desfãsuratã in municipiul Cluj-Napoca, in perioada 13-16 iunie, competitie la care au participat 180 sportivi, reprezentanti ai tuturor armelor din minister. Reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui a concurat la categoria peste 45 ani si s-a clasat pe locul I la proba de 100 m plat. De mentionat cã, in clasamentul general pe echipe, lotul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã s-a clasat pe primul loc. Performanta lui Sorin pãduraru nu este singularã, el fiind la a opta reusitã de acest gen, aproape de fiecare datã reusind sã se claseze pe pozitii fruntase. În anul 2009, plt. adj. sef Sorin Pãduraru a participat la Campionatul Mondial de Atletism al Pompierilor, desfãsurat la Liverpool, unde a reusit sã obtinã trei medalii de bronz la trei probe diferite (100 metri, sãritura in inãltime si sãritura in lungime).