PMP va depune motiune simplã pe Sãnãtate

miercuri, iunie 14, 2017, 3:00

PMP, sprijinit de USR, va depune o motiune simplã pe Sãnãtate în care va cere demisia ministrului Florian Bodog, a declarat liderul grupului PMP din Camera Deputatilor, Eugen Tomac.

‘Observãm cã PSD se aflã intr-un continuu exercitiu de imagine si imaginatie. O sã il ajutãm pe domnul Dragnea si o sã ii dãm o solutie in ceea ce priveste remanierile din Guvern, dacã tot vrea sã si le facã. Observãm cã pentru PSD sloganurile sunt utile doar in campania electoralã. Anul trecut, le-a promis romanilor cã medicii vor avea salarii de 3.500 de euro. Observãm cã recenta lege a salarizãrii unitare a amanat aceastã decizie cu o majorare de doar 25%, incepand de anul viitor. Însã se pare cã pentru Ministerul Sãnãtãtii bugetul de 7 miliarde de euro nu este suficient pentru a fi cat mai predictibili in ceea ce priveste achizitionarea de vaccinuri si, mai mult decat atat, haosul din Sãnãtate pare sã nu ia sfarsit. Avem suflete nevinovate care decedeazã din cauza incompetentei si ãsta e un motiv extrem de temeinic pentru ca Opozitia sã isi facã rolul de Opozitie in Parlament si venim cu o motiune simplã prin care cerem ministrului Sãnãtãtii sã plece’, a declarat Eugen Tomac. Deputatul PMP de Vaslui Corneliu Bichinet a caracterizat remanierea guvernamentalã ca fiind una ‘de fatadã’. ‘Domnul Liviu Dragnea, pe care in fiecare sãptãmanã incerc sã il atentionez cã in tara asta existã un judet numit Vaslui, are in aceastã perioadã si alte probleme, pe care incearcã sã le rezolve. Poate cea mai importantã dintre acestea este modul in care nu pune in aplicare angajamentele pe care si le-a luat, in numele PSD, in campania electoralã. Neaplicandu-le, nu are altã solutie decat sã caute un vinovat’, a declarat Corneliu Bichinet. ‘Vã amintiti cã, la inceputul anului, domnul Dragnea deja gãsise un vinovat, pe domnul Ciolos, pe care il acuza cã intocmise gresit proiectul de buget, din care lipseau cateva miliarde bune. Nu stiu ce se mai aude dinspre comisia infiintatã special pentru a ancheta unde sunt banii. Cert este cã, acum, domnul Dragnea este ocupat sã isi batã joc de propriul sãu guver’, a mai spus parlamentarul PMP de Vaslui. Corneliu Bichinet spune cã motiunea simplã va avea cateva teme: vaccinurile, cele 3.000 de ambulante ‘din programul de guvernare’, lipsa de autorizare a spitalelor si, nu in utimul rand, exportul paralel de medicamente.