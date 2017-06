Pilonul II de pensii va fi desfiintat!

vineri, iunie 30, 2017, 3:00

Guvernul va desfiinta pilonul II de pensii, a declarat, ieri, dupã audierile din Parlament, Ionut Misa, propus pentru a prelua postul de ministru al Finantelor.

ßPilonul II de pensii se va desfiinta si banii se vor intoarce inapoi la cei care au cotizat la pilonul de pensii, ei avand posibilitatea sã opteze pentru bugetul asigurãrilor sociale sau pentru Pilonul III, cel privat’, a spus Misa. Potrivit acestuia, la nivelul Pilonului II de pensii sunt acumulate in prezent 40 miliarde lei. ßDin analiza pe care am fãcut-o impreunã cu colegii, pensia pe care a primi-o astãzi un contributor la Pilonul II de pensii ar fi undeva la 25 de lei pe lunã’, a spus Misa. El a precizat cã beneficiile pentru cel care contribuie la Pilonul II de pensii nu sunt foarte mari. ßLuãm in calcul de a da posibilitatea fiecãrui contribuabil sã opteze cãtre Pilonul III de pensii, cãtre cel privat, sau sã meargã cãtre Pilonul I. Este alegerea contribuabililor’, a mai arãtat ministrul propus al Finantelor. În luna aprilie a acestui an, NN Pensii a transmis o scrisoare clientilor prin care ii informa cã in ultimele sãptãmani au existat discutii in spatiul public cu privire la o eventualã decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private si le-a recomandat sã urmã – reascã permanent ce se intamplã cu pensia lor. Presedintele de la acel moment al Autoritãtii de Supraveghere Financiarã (ASF), Misu Negritoiu, declara, insã, cã discutia privind nationalizarea pensiilor este un nonsens din punct de vedere economic, o fumigenã aruncatã, pentru cã notiunea de nationalizare nu existã in conditiile in care Pilonul II este finantat de stat prin alocatii bugetare. În urma acestor discutii, Consiliul Autoritãtii de Supraveghere Financiarã (ASF) a amendat NN Pensii cu 1% din capitalul social, respectiv 750.000 de lei, si a decis retragerea autorizatiei directorului general, Raluca Tintoiu.

Taxa de solidaritate, din 2018

Ionut Misa a declarat si cã taxa de solidaritate va fi introdusã cel mai probabil din 2018 si ii vizeazã pe cei cu venituri exceptionale. ‘Taxa de solidaritate incercãm sã o implementãm in 2017. Probabil, ea va fi in 2018. Dupã ce primesc datele centralizate, vom stabili procentul. Numãrul persoanelor este destul de mic. Se situeazã panã in zece procente, cei care au venituri de peste zece salarii minime pe economie. Luãm in calcul un singur procent si nu mai multe trepte de impozitare’, a declarat ministrul desemnat al Finantelor, Ionut Misa. Acesta a spus cã aceastã taxã ii vizeazã pe cei cu venituri exceptionale, care depãsesc 14.500 de lei net, si cã se incearcã sã nu fie afectatã clasa de mijloc.