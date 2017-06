Peste 360 de sanctiuni si amenzi record pentru vitezomanii din trafic

miercuri, iunie 21, 2017, 3:00

În perioada 16 – 18 iunie, politistii Serviciului Rutier Vaslui au actionat pe linia depistãrii, identificãrii si tragerii la rãspundere a conducãtorilor de autovehicule care încalcã prevederile legale privind limitele de vitezã.

Vineri, sambãtã si duminicã, pe raza judetului Vaslui, politistii rutieri au actionat in scopul impunerii unui climat de disciplinã in randul conducãtorilor de autovehicule in ceea ce priveste respectarea regimului legal de vitezã, precum si consolidarea autoritãtii politistilor in relatia cu participantii la traficul rutier. De asemenea, politistii au actionat si pentru impunerea unui climat de sigurantã si disciplinã in randul tuturor conducãtorilor auto, prin sanctionarea celor care conduc autovehicule sub influenta bãuturilor alcoolice. În urma actiunii, politistii au aplicat 363 de sanctiuni contraventionale participantilor la trafic care nu au respectat normele rutiere, in valoare totalã de 158.255 de lei. Dintre acestea, 255 au fost aplicate conducãtorilor auto pentru nerespectarea regimului legal de vitezã. Totodatã, au fost retinute 37 de permise de conducere, 22 dintre acestea pentru nerespectarea regimului legal de vitezã iar 15, pentru alte abateri.