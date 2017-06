Peste 150 de consilieri au aniversat 25 de ani de la înfiintarea CJ Vaslui

luni, iunie 26, 2017, 3:00

Vineri, începând cu ora 14.00, la Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a avut loc un eveniment de exceptie. Conducerea judetului, actuali si fosti consilieri judeteni, numerosi invitati au sãrbãtorit 25 de ani de la înfiintarea CJ Vaslui, dar si Ziua Functionarului Public. Pe parcursul a aproape douã ore, au luat cuvântul presedintii institutiei de dupã 1989, consilieri judeteni, directori de institutii publice. La încheierea evenimentului, au fost înmânate plachete aniversare si diplome pentru fostii si actualii membri ai CJ Vaslui.

Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, a deschis manifestarea subliniind faptul cã este onorat sã vorbeascã in fata consilierilor care au fãcut parte din institutie in ultimii 25 de ani. ‘Ne-am hotãrat ca, de Ziua Functionarului Public, sã sãrbãtorim si cele douã decenii si jumãtare de la constituirea Consiliului Judetean. Organizatia Natiunilor Unite a decis sã fie instituitã o zi a functionarului public, pentru a sublinia importanta functiei publice, responsabilitatea care le revine celor din administratie. I-am invitat la acest moment deosebit pe toti cei care au fãcut parte din institutie. Am fãcut acest lucru pentru a ne intalni cu cei care au marcat CJul. Ducerea la indeplinire a functiei publice nu se poate face fãrã alesi. Vã multumec pentru efortul de a fi prezenti la aceastã zi aniversarã’, a spus Dumitru Buzatu. Constantin Alexandru, primul presedinte al CJ Vaslui de dupã anul 1989, a lucrat o perioadã lungã in administratie, de unde a si iesit la pensie. ìEste important sã ne putem vedea si sã schimbãm cateva vorbe. La inceput, conditile au fost foarte grele; am pus legislatia la punct si am realizat lucruri importante. Noi am semnat dosarele pentru aducerea gazului metan in Vaslui si Husi, aductiuni de apã in comunele din judet si multe alte lucruri, pentru a imbunãtãti viata populatiei din judet. Am realizat toate aceste lucruri impreunã, iar CJ Vaslui a fost o institutie foarte activãî, a spus Constantin Alexandru. Din partea functionarilor publici a vorbit Cristina Vasiliu, angajat in cadrul CJ Vaslui. Aceasta a mentionat cã a lucrat in institutie in ultimele sapte mandate si s-a intersectat cu peste 250 de consilieri judeteni. ‘Am inceput sã lucrez in administratia publicã cu niste oameni care m-au cooptat in echipa lor. Am participat la intocmirea a numeroase proiecte, iar cand obtineam o finantare nerambursabilã, ne bucuram foarte mult’, a punctat Cristina Vasiliu.

Descentralizarea, o perioda imposibila

Urmãtorul care a luat cuvantul a fost Ion Manole, care a fãcut o scurtã prezentare a perioadei in care a fost presedintele CJ Vaslui. ‘Prin organizarea acestei manifestãri, arãtãm cã respectãm institutiile, colaboratorii si functionarii publici. Am preluat mandatul in perioada in care se fãcea trecerea de la o societate totalitarã la una democraticã. În anul 1996, a inceput descentralizarea si am preluat mai multe institutii publice, printre care Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copulului. Institutia nu avea atunci nici infrastructurã, nici fonduri. Cea mai grea problemã din primul mandat a fost cã aveam 1.200 de copii, pentru care nu avea bani nici pentru mancare. Atunci s-a descentralizat domeniul sãnãtãtii si am preluat centrele de la Bãcesti si Ghermãnesti, care au fost inchise pentru cã nu aveau aviz de functionare. Am preluat teatrul si muzeul din Barlad, care nu aveau surse de finantare si am fost nevoiti sã le intrerupem activitatea. S-a ajuns atunci la discutii panã la a le demola. Am cãutat bani la Guvern, ne-am zbãtut, iar panã la urmã am rezolvat toate aceste situatii’, a spus Ioan Manole.

Fondurile europene au schimbat judetul

Urmãtorul care a luat cuvantul de pe lista presedintilor CJ-ului a fost Corneliu Bhichinet. ‘Îi felicit pe domnul Alexandru si pe urmasul lui, Ion Manole, pentru tot ce au realizat. Îl felicit si pe Vasile Mihalachi, iar pe Dumitru Buzatu il voi felicita cand nu o sã mai fie presedinte. Eu am lucrat 12 in aceastã institutie, si nu am lucrat singur. Nu a fost usor, dar a fost bine. Îi felicit pe toti cei din administratia localã’, a incheiat Bichinet. Ultimul care a luat cuvantul a fost fostul presedinte al CJ Vaslui, Vasile Mihalachi. ‘Le multumesc tuturor celor cu care am colaborat in cei 24 de ani cat am lucrat in administratie. Am vrut sã fac ceva pentru acest judet. Prin Directia de Integrare, am adus bani in judet. În urmã cu cativa ani, judetul Vaslui era printre primele judete din tarã la fonduri europene nerambursabile atrase’, a spus Vasile Mihalachi.