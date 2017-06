Perchezitii de amploare în judetele Vaslui si Iasi, la suspecti de evaziune în domeniul mobilei

vineri, iunie 9, 2017, 3:00

Ieri, politisti de combatere a criminalitãtii organizate din Vaslui si Iasi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale si Directiei Generale Anticoruptie, au efectuat 23 de perchezitii la persoane bãnuite de comiterea de infractiuni economice si de coruptie. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionalã este de circa 700.000 de lei.

Perchezitiile au fost efectuate pe raza judetelor Vaslui si Iasi, la domiciliile si sediile unor societãti comerciale si institutii publice, fiind vizate 15 persoane bãnuite de sãvarsirea infractiunilor de evaziune fiscalã, spãlare de bani, rambursãri ilegale de TVA si infractiuni de coruptie. Din cercetãri au rezultat indicii cã infractiunile ar fi fost sãvarsite in perioada 2015- 2017, pe raza judetelor Vaslui si Iasi, prin crearea unui mecanism infractional in scopul fraudãrii bugetului de stat, prin rambursãri ilegale de TVA, evaziune fiscalã si spãlare de bani, in domeniul producerii si vanzãrii de mobilã. Pe parcursul efectuãrii cercetãrilor, s-a conturat faptul cã membrii grupãrii ar fi beneficiat si de aportul unor functionari cãrora, in scopul indeplinirii defectuoase a atributiunilor de serviciu, li s-ar fi oferit sume de bani sau alte foloase necuvenite. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 700.000 de lei. Politistii au pus in aplicare 15 mandate de aducere, iar persoanele vizate, cu varste cuprinse intre 30 si 55 de ani, au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vaslui, pentru audieri si dispunerea mãsurilor legale.