Pe cine, de fapt, îmbogãteste Programul «tomata»?!

vineri, iunie 30, 2017, 3:00

Samsarii din pietele judetului Vaslui îsi bat pur si simplu joc de legumicultorii care scot rosii la vânzare, prin programul de stat dedicat tomatelor. Astfel, asa-zisii comercianti achizitioneazã marfa de la agricultori la preturi derizorii. Spre exemplu, într-o zi, legumicultorii îsi vând angro marfa cãtre comercianti cu 2,8 lei/kilogramul, pentru ca, a doua zi, pretul sã scadã la numai 1,8 lei/kilogramul. La vânzare, un kilogram de rosii costã, în functie de calitate, minim 4 sau 5 lei. Pentru a vedea mai usor care este «scoaterea» samsarilor, de mentionat cã, în judetul nostru, 14 legumicultori înscrisi în programul guvernamental au scos pânã acum pe piatã peste 30 de tone de rosii.

Samsarii din pietele judetului Vaslui au inceput sã trãieascã foarte bine de pe urma ajutorului de minimis acordat legumicultorilor. Panã la aceastã datã, 14 producãtori din cei 63 inscrisi in program au terminat de recoltat minim douã tone de rosii si au sos in total, peste 30 de tone de tomate pe piatã. Chiar dacã loturi de rosii au mai fost comercializate si in pietele din Iasi si Bacãu, grosul productie este vandutã pe pietele din Vaslui si Barlad. Comerciatii care isi fac veacul prin aceste piete si-au dat seama cã pot scoate foarte usor bani frumosi de pe urma acestui program si au trecut la actiune. Mai exact, acestia cumpãrã la preturi derizorii rosiile de la producãtorii din Ivesti, Pogonesti, Duda Epureni etc., si le vand la niste preturi mult mai mari. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, a studiat facturile depuse pentru decontare, din care reise faptul cã pre turile cu care vand legumicultorii marfa sunt diferite de la o zi la alta. Spre exemplu, dacã intr-o zi legumicultorii isi vand rosiile cu 2,8 lei/kilogramul cãtre comercianti, a doua zi, aceeasi marfã, de aceeasi calitate, este vandutã cu numai 1,8 lei/kilogramul. În schimb, la vanzare, clientii cumpãrã aceleasi rosii la preturi cuprinse intre 4 si 5 lei/kilogramul. ‘Sunt diferente mari la pret de la o zi la alta, si e pãcat de acesti producãtori, care muncesc de luni de zile pentru a scoate aceastã productie. Cei 14 legmicultori care au finalizat recoltatul au adus documentele la noi, prin care certificã cã au comercializat minim douã tone de rosii. La inceputul acestei sãptãmani, noi am solicitat Ministerului Agriculturii sã aloce fondurile care le revin acestor producãtori din programî, a spus Gigel Crudu.

69.000 metri patrati de solarii

La acestã datã, in program sunt inregistrati 63 de legumicultori (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si societãti comerciale). Producãtorii locali din Albesti, Ivesti, Pogonesti, Duda-Epureni, Crasna si alte localitãti au inscris in program o suprafatã totalã de 69.138 de metri pãtrati. ‘Calitatea rosiilor scoase la vanzare in piete este exceptionalã si au un gust foarte bun. Noi am discutat cu consumatorii din piete si sunt impresionati de marfã. Au fost luate si probe fitosanitare si nu s-au descoperit urme de pesticide, ceea ce face ca aceste rosii sã se apropie de produsele bio’, a spus Gigel Crudu. Un producãtor poate primi un ajutor de minimis de 3.000 euro, adicã 13.481 de lei. Pentru a fi eligibili acordãrii acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie sã detinã o suprafatã cultivatã cu tomate in spatii protejate de minimum 1.000 metri pãtrati. De asemenea, producãtorul trebuie sã obtinã o productie de minimim douã kilograme de tomate/metrul pãtrat si sã valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kilograme doveditã cu documente justificative, de pe suprafata de teren mentionatã.