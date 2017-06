PAID: Numãrul locuintelor asigurate obligatoriu a ajuns la 1,67 milioane, în mai

marți, iunie 27, 2017, 3:00

Numãrul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a scãzut cu 2,29%, ajungând, la 31 mai 2017, la 1.667.445, comparativ cu 1.706.628 de polite PAD active la 31 mai 2016, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurãri.

La finalul anului trecut, erau active 1.703.047 polite PAD, in timp ce la 31 decembrie 2015 erau active 1.590.954 polite. Potrivit PAID, la sfarsitul lunii mai 75,8% dintre politele active la nivel national erau incheiate in mediul urban si 24,2% in mediul rural, iar, in functie de tipul de locuintã, 93,1% din politele PAD vizeazã locuintele de tip A (cele cu structura de rezistentã din beton armat, metal sau lemn, cu peretii exteriori din piatrã, cãrãmidã arsã sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) si 6,9% locuintele de tip B (cele cu peretii exterior din cãrãmidã nearsã sau material nesupus unui tratament termic sau chimic). Pe regiuni, cele mai multe polite active sunt in Transilvania (20% din total), Bucuresti (19%) si Muntenia (18%), iar cele mai putine – in Maramures (3% din totalul politelor) si Bucovina (3%). PAID emite asigurãrile obligatorii pentru locuinte din iulie 2010. Obiectivul principal al PAID este cuprinderea in asigurare pentru cele trei riscuri de catastrofã naturalã – cutremure, inundatii si alunecãri de teren – a tuturor locuintelor din Romania. Politele de asigurare obligatorie a locuintelor (PAD) costã 20 euro in cazul locuintelor tip A (suma maximã asiguratã 20.000 euro) si 10 euro in cazul locuintelor tip B (suma asiguratã fiind de 10.000 euro).