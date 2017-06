Onor la Drapel!

marți, iunie 27, 2017, 3:00

Institutia Prefectului – Judetul Vaslui a organizat, ieri, in colaborare cu Primãria Municipiului Vaslui si cu sprijinul Centrului Militar Judetean Vaslui, un ceremonial dedicat Zilei Drapelului National al Romaniei, in fata Palatului Administrativ. Evenimentul a debutat cu salutarea drapelului de luptã, dupã care au fost rostite alocutiuni din partea primarului Vasile Pavãl, a vicepresedintelui CJ Vasile Mariciuc, iar subprefectul Mircea Gologan a dat citire mesajului ministrului Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, cu referire la semnificatia Zilei de 26 iunie. A urmat ceremonialul de binecuvantare si sãrutare a Drapelului National, care a fost inãltat pe catarg pe acordurile Imnului de Stat al Romaniei. La final, Detasamentul de onoare a defilat si a prezentat onorul. La eveniment au participat reprezentanti ai autoritãtilor locale si judetene, ai institutiilor publice, ai unitãtilor militare, veterani de rãzboi, cadre militare in rezervã si in retragere, organizatii neguvernamentale.