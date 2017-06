Numãr de telefon gratuit pentru semnalarea neregulilor de la Evaluarea Nationalã

miercuri, iunie 21, 2017, 3:00

Ministerul Educatiei Nationale a pus la dispozitia celor implicati în Evaluarea Nationalã, în vederea semnalãrii unor posibile disfunctionalitãti în derularea acestui examen, linia TELVERDE 0800801100 (numãr de telefon apelabil gratuit).

Potrivit unui comunicat al MEN, numãrul 0800801100 este disponibil zilnic, pe toatã durata desfãsurãrii exame nului, intre orele 8.00 – 16.00 (luni – joi) si 8.00 – 14.00 (vineri). Dupã ce, luni, a avut loc prima probã scrisã, la Limba si liyeratura romanã, astãzi, are loc cea de-a doua probã – la Matematicã. Elevii apartinand minoritãtilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba maternã vor sustine proba scrisã la Limba si literatura maternã joi, 22 iunie. Afisarea primelor rezultate este programatã in data de 26 iunie, panã la ora 16.00. Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, panã la ora 20.00. Rezultatele finale vor fi comunicate in data de 30 iunie in centrele de examen si pe evaluare.edu.ro.