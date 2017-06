Noul primar al comunei Fruntiseni si-a preluat oficial mandatul

luni, iunie 26, 2017, 3:00

Primarul ales al comunei Fruntiseni, Ionel Onel (PSD), a depus jurãmantul si si-a preluat mandatul, in prezenta prefectului judetului Vaslui, Eduard-Andrei Popica, a subprefectul Mircea Gologan, precum si a conducerii Consiliului Judetean – presedinte, Dumitru Buzatu, vicepresedinte, Ciprian Trifan. Vizibil emotionat, Onel a multumit celor care l-au ales si a promis cã isi va face datoria de edil si cã in urmãtorii ani vor fi demarate mai multe proiecte. ‘Tin sã il felicit pe noul primar al comunei Fruntiseni. Îi doresc mult succes in noua functie. Nu va fi un mandat usor, insã, prin muncã si colaborare cu actualul consiliu local, multe din proiecte vor fi duse la bun sfarsit. Îl asigur cã va avea sutinerea Institutiei Prefectuluijudet ul Vaslui si a mea personalã’, a declarat prefectul Eduard-Andrei Popica.