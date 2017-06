«Ne-am fãcut datoria, am reusit sã recuperãm întârzierile»

vineri, iunie 30, 2017, 3:00

‘Îmi inchei mandatul de ministru delegat pentru Afaceri Europene. Sunt mandrã de ceea ce am realizat in cele aproape sase luni de muncã. Pe temele cele mai importante – pregãtirea Prese – dintiei romane la Consiliul UE si Brexit – ne-am fãcut datoria si am reusit sã recuperãm intarzierile inregistrate la momentul preluãrii mandatului de ministru’, a scris Ana Birchall pe pagina sa oficialã de Facebook. Din punct de vedere al programului de guvernare si al mãsurilor asumate pe domeniul Afaceri Europene, aceasta considerã cã a reusit, alãturi de echipa ei, sã ducã la indeplinire ‘obiectivele preco nizate, conform calendarului, pentru prima jumãtate a anului 2017’. ‘Multumesc echipei mele de la Ministerul Afacerilor Externe pentru excelenta colaborare. Îi urez succes viito rului ministru, Victor Negrescu, si il asigur de intreaga mea disponibilitate de a-l sustine in exercitarea mandatului’, isi incheie Birchall mesajul.