Municipiul Vaslui s-a înfrãtit cu comuna Purcari, din Republica Moldova

Ieri, in debutul sedintei Consiliului Local (CL) Vaslui, a fost semnat un acord de cooperare intre comuna Purcari, Raionul Stefan Vodã, din Republica Moldova, si municipiul Vaslui. Semnarea acordului dintre cele douã unitãti administrativteritoriale vine dupã ce, in ultima sedintã a CL Vaslui, a fost aprobatã Hotãrarea nr. 47 privind incheierea acestui acord de parteneriat. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a spus cã parafarea acordului este un eveniment important pentru ambele comunitãti. ‘Cu cat ne facem mai multi prieteni, cu cat suntem mai deschisi si ne asociem pentru realizarea unor obiective, cu atat suntem mai deosebiti. Vreau sã cred cã acest parteneriat va dãinui. Noi facem istorie, iar cei ce vor urma dupã noi vor lua ca semn de bunã credintã acest moment. Ne infrãtim cu cei de peste Prut, cu care trebuia sã fim in acelasi teritoriu. Istoria isi va spune cuvantul, iar legãturile dintre noi nu se vor rupe. Pe celãlalt mal al raului Prut sunt fratii nostriî, a spus Vasile Pavãl. Serghei Boistean, primarul comunei Purcari, a spus cã prin astfel de acorduri se fac primii pasi pentru reunirea neamului romanesc. ìSã fie intrun ceas bun! Sã facem treabã impreunã, pentru cã istoria o sã ne aprecieze. Voi duce in comunitatea noastrã mesajul vasluienilor, transmis de Vasile Pavãl. Ne-am simtit in Vaslui ca acasã si sper cã si vasluienii se vor simti la fel cand vor veni la noi. Vã multumim cã ne-ati intins peste Prut aceastã manã a fratiei!’, a spus Serghei Boistean. La finalul ceremonialului de semnare a acordului de parteneriat, cele douã delegatii si-au oferit mici cadouri, care promoveazã traditia si istoria celor douã comunitãti.