Modificãri în Codul fiscal

joi, iunie 22, 2017, 3:00

Pentru a implementa mãsuri din domeniul fiscal cuprinse în Programul de Guvernare al PSD, Camera Deputatilor a adoptat în sedinta de vot final de marti, 20 iunie, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Mãsurile vizeazã, in principal, sustinerea mediului de afaceri prin incurajarea infiintãrii si dezvoltãrii microantreprinderilor, precum si a stimulãrii activitãtilor de inovare, cercetare si dezvoltare, incurajarea vanzãrilor imobiliare, eliminarea inechitãtilor privind plata contributiilor pentru toti salariatii din Romania si scutirea de plata impozitului pe venit pentru salariatii sezonieri cu contract individual de muncã. Astfel, s-a modificat una dintre conditiile pentru incadrarea firmelor in definitia microantreprinderilor, in sensul majorãrii limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 de euro la 500.000 de euro. Totodatã, pentru stimularea creãrii de noi locuri de muncã si pentru asezarea echitabilã a sarcinii fiscale intre microantreprinderi, se stabileste o cotã de impozitare de 1% pentru aceste persoane juridice care au unul sau mai multi salariati, abrogandu-se cota actualã de 2% pentru microantreprinderile care au un salariat. O altã noutate adusã de lege se referã la scutirea de impozitul pe profit, pe o perioadã de 10 ani, in cazul societãtilor care desfãsoarã exclusiv activitate de inovare, cercetaredezvoltare. Mãsura va stimula dezvoltarea acestor activitãti, cu consecinte directe in ceea ce priveste reducerea exportului de fortã de muncã specializatã, va creste competitivitatea economiei romanesti prin inovare, si de asemenea, rolul stiintei in societate. Pe de altã parte, legea prevede eliminarea impozitului pe venit datorat de salariatii sezonieri cu contract de muncã incheiat pe perioadã determinatã, respectiv cei din domeniul turismului. Mãsura va avea drept consecintã fidelizarea fortei de muncã autohtone, cu impact semnificativ in plan social. Legea aduce modificãri si in privinta modalitãtii de stabilire a impozitului datorat pentru veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate, in sensul cã introduce plafonul neimpozabil de 450.000 de lei. Pe de altã parte, proiectul de lege adoptat eliminã plafonul reprezentand valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, aferent bazei lunare de calcul a contributiilor de asigurãri sociale, in cazul salariatilor. Totodatã, persoanele care realizeazã venituri din investitii nu datoreazã contributie de asigurãri sociale de sãnãtate pentru aceste venituri, dacã in cursul anului fiscal beneficiazã de salarii, venituri din pensii, din activitãti independente, din inchirieri, din asocierea cu o persoanã juridicã, din activitãti agricole, silviculturã si pisciculturã. O altã mãsurã prevãzutã de lege se referã la deducerea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii a primelor de asigurare voluntarã de sãnãtate, precum si a serviciilor medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sã nu se depãseascã echivalentul in lei al sumei de 400 euro.