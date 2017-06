Minore cercetate pentru mai multe tâlharii

luni, iunie 19, 2017, 3:00

Pe 3 aprilie, in timp ce o tanãrã in varstã de 19 ani, din municipiul Vaslui, se deplasa pe strada Traian, cãtre zona Crucea Gãrii, a fost urmãritã de o minorã de 15 ani, din municipiul Vaslui. Aceasta, prin intrebuintarea de violente, a deposedat victima de telefon, dupã care a fugit din zonã. Ulterior, telefonul a fost distrus, intrucat era prevãzut cu un cod de blocare. Pe 8 iunie, aceeasi minorã, impreunã cu o altã minorã de 15 ani, din Crasna, au comis incã o infractiune de talhãrie. În timp ce victima, o tanãrã in varstã de 18 ani, se deplasa pe strada Traian, din municipiul Vaslui, a fost abordatã de cãtre cele douã minore, care, prin intrebuintarea de violente, au deposedat-o de un telefon mobil. Bunul sustras a fost valorificat la o casã de amanet. Telefonul a fost recuperat de cãtre politistii Biroului de Investigatii Criminale Vaslui si inapoiat pãrtii vãtãmate. Cele douã minore sunt cercetate sub aspectul sãvarsiri infractiunii de talhãrie.