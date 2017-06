Mihai Botez: «Provoc cetãtenii la dialog, sã umplem un gol din politica româneascã!”

vineri, iunie 16, 2017, 3:00

Initiativã lãudabilã a unui parlamentar al USR, care a anuntat, ieri, ca va deschide în judet nu mai putin de patru cabinete parlamentare, astfel încât sã fie cât mai aproape de cei care i-au acordat încrederea si care au asteptãri de la el. Este vorba despre tânãrul deputat Mihai Botez, ales pe listele USR, care si-a inaugurat primul cabinet din seria promisã în orasul natal, Bârlad.

Demnitarul a convocat, ieri, o scurtã conferintã de presã, pentru a-si prezenta activitatea parlamentarã de panã acum, dar si pentru a anunta cã intentioneazã ca, in cel mai scurt timp, sã inaugureze alte trei cabinete parlamentare, alãturi de cel pe care l-a deschis oficial, de ieri, la Barlad. ßAcest cabinet de la Barlad este, de fapt, functional incã din luna aprilie, insã il inaugurãm astãzi, ca parte dintr-o serie de patru cabinete pe care vrem sã le deschidem in Vaslui, Husi si Negresti. Este felul nostru de a ne apropia cat mai mult posibil de cetãteni, cu care vrem sã construim un dialog cat mai activ si pe care vrem sã ii implicãm in completarea unei lipse pe care am constatat-o la nivel national, nu doar local: comunicarea. Asadar, provoc cetãtenii la dialog, sã umplem un gol din politica romaneascã!’, a spus deputatul Mihai Botez. Totodatã, acesta a anuntat cã sediul noului cabinet parlamentar, care este situat pe strada Paloda nr. 11, la primul etaj al imobilului, va fi deschis pentru public in intervalul orar 09.00-13.00, insã activitatea acestuia se va desfãsura pe parcursul intregii zile.

Sustinut pe deplin de colegii „zonali”

La intalnirea cu presa localã din Barlad si la inaugurarea sediului cabinetului, deputatul Mihai Botez s-a bucurat sã ii aibã alãturi pe colegii sãi din Camera Deputatilor care reprezintã judetul Galati, in spetã Bogdan Rodeanu, respectiv Bacãul – Lucian Viziteu. Cei doi deputati au remarcat ideea inovatoare a deputatului Botez, concluzionand cã exemplul acestuia cu sigurantã va fi preluat de ceilalti parlamentari ai USR. ßEu vreau sã ii multumesc domnului deputat Botez pentru invitatie, dar mai ales pentru faptul cã ne-a dat un exemplu de implicare. Atat de bun, incat si eu, personal, il voi urma. Dialogul constant cu cetãtenii este o parte esentialã a exercitiului democratic, iar acest lucru se regãseste si intr-un proiect comun de-al nostru, pe care l-am depus dezbaterii Parlamentului. Mã refer aici la transparenta totalã in administratia localã, prin digitalizare, prin care urmãrim sã facilitãm populatiei accesul toate informatiile de interes public din sfera administrativã’, a spus deputatul Bogdan Rãdeanu. La randul sãu, deputatul bãcãuan Lucian Viziteu a spus cã prin demersul lui Mihai Botez s-a conturat si mai bine colaborarea stransã a parlamentarilor USR, in special pe probleme sensibile raportate constant de cetãteni, precum refacerea infrastructurii zonei Moldovei. ßNoi am venit in fata electoratului cu propunerea de a face un alt fel de politicã. Si iatã cã Mihai Botez deja pune in practicã acest lucru. Îi vom lua exemplul si la Bacãu, pentru cã, impreunã, deja lucrãm la tot ce vine in sprijinul populatiei. Spre exemplu, acum, venind spre Barlad, mi-am planificat douã ore de la Bãcãu, pentru drum. Am fãcut mai mult, ceea ce inseamnã cã proiectul pentru refacerea infrastructurii intregii zone a Moldovei, la care lucrãm toti parlamentarii USR din zonã, este o urgentã, asa cum ne-a fost ea semnalatã de cetãteni’, a spus deputatul Viziteu. În incheiere, parlamentarul vasluian Mihai Botez a lansat un indemn ferm la toatã populatia judetului: ßÎi indemn pe cetãteni sã ni se adreseze, sã vinã si sã vadã ce inseamnã activitatea parlamentarã. Sã ia contact cu noi si sã ne sesizeze orice problemã tine de un parlamentar, sã colaborãm si sã o rezolvãm!’.