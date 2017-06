Medicii îi cer presedintelui sã nu promulge legea salarizãrii

joi, iunie 22, 2017, 3:00

Camera Federativã a Sindicatelor Medicilor îi cere lui Klaus Iohannis sã nu promulge legea salarizãrii si sã verifice constitutionalitatea acesteia, pe motiv cã reprezintã o nedreptate pentru medicii care fac linii de gardã în ceea ce priveste orele suplimentare de muncã.

‘Legea salarizãrii introduce prin Anexa II Capitolul II, art. 5 alin. (2) altã prevedere privind timpul de lucru, decat cea existentã in Codul Muncii. Aceastã nouã reglementare prevede pentru medicii angajati in unitãti sanitare unde se organizeazã linii de gardã (pentru continuitatea asistentei medicale), program de lucru de 48 de ore /sãptãmanã obligatoriu (norma legalã de muncã de 35 ore pe sãptãmanã si gãrzi obligatorii panã la 48 de ore pe sãptãmanã). Considerãm cã acest lucru, (raportat la art.16 din Constitutie), conduce la incãlcarea principiului egalitãtii in drepturi prin obligarea acestei categorii de salariati la efectuarea orelor suplimentare fãrã acordul prevãzut de Codul Muncii prin art 120 alin.(2), cat si la incãlcarea dreptului la mãsuri de protectie socialã (conform art. 41 din Constitutie)’, reiese din memoriul trimis de cãtre Camera Federativã a Sindicatelor Medicilor presedintelui Romaniei. Sindicalistii spun cã proiectul de lege al salarizãrii nu respectã mai multe principii prevãzute de Constitutia Romaniei. ‘Considerãm cã legea ar trebui sã fie in acord cu urmãtoarele principii din Constitu – tie, (art. 16), principiul egalitãtii cetãtenilor si al art.6 din noua Lege si anume: alin. a) principiul legalitãtii, in sensul cã drepturile de naturã salarialã se stabilesc prin norme juridice de forta legii, (salariul cuprinzand salariul de bazã, indemnizatiile, sporurile precum si alte adaosuri), alin.b) principiul nediscriminãrii alin. g) principiul transparentei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, in sensul asigurãrii predictibilitãtii salariale pentru personalul din sectorul bugetar. Constatãm cã nu este garantatã respectarea acestor principii’, se mai aratã in cererea sindicalistilor. Medicii mai explicã si inechtatea in ceea ce priveste sporurile de muncã pentru conditii deosebit de periculoase. ‘Considerãm cã nu poate exista justificare obiectivã in cazul acordãrii acestui spor la nivel de chiar 1% fatã de 85% pentru conditii de muncã similare, (asa cum expunerea la noxe nu diferã in functie de tipul de unitate ori bunãvointa managerilor). Lipsa reglementãrii prin lege a mãrimii concrete a sporului va genera un tratament diferit al angajatilor care lucreazã in conditii deosebit de periculoase in sectorul de sãnãtate’, explicã sindicalistii. Prin urmare, Camera Federativã a Sindicatelor Medicilor ii solicitã presedintelui Klaus Iohannis sã nu promulge legea salarizãrii si sã fie trimisã inapoi in Parlament pentru a fi modificatã.