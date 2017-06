Matematicã si umanism

joi, iunie 29, 2017, 3:00

Ultima carte datoratã profesorului Dumitru V. Apostolache, ‘Vieti dedicate eternitatii’, demonstreazã, in primul rand, apropierea matematicii de viatã, de trãirile noastre personale, de dorintele si visele noastre. Parcurgand paginile cartii, intelegem cã matematica si slujitorii sãi nu constituie o lume abstractã, ci una apropiatã de culturã, de literaturã, de trãirile religioase, adicã de umanism. Dupã lecturã, ne eliberãm de multe prejudecãti curente. Jean Jacques Rousseau consemneazã, in confesiunile sale, un moment in care se dovedeste lipsit de lirism, un moment de exprimare poeticã a sentimentelor, si atunci interlocutoarea sa ii dã un sfat ironic: ‘Studiate le matematiche’. La fel, unii au considerat literatura si matematica drept douã linii paralele care in viziunea lui Euclid nu se vor intalni niciodatã, iar in viziunea modernã, doar la infinit. Cãrtile semnate de profesorul Dumitru V. Apostolache contrazic toate asertiunile de mai sus prin varietatea lor tematicã, de la stiintã la literaturã, la umor. În ‘Vieti dedicate eternitatii’ vom intalni personalitãti inscrise in mod diferit in ierarhia valorilor, dar exprimand aceleasi valori umane, mai mult sau mai putin in mod impresionant. Un prim personaj intrutotul impresionant, deschizand galeria personalitãtilor evocate, este Spiru Haret, cel mai de seamã ministru al invãtãmantului pe care l-au avut romanii. Într-o perioadã in care Romania intrase in perioada modernizãrii, atunci cand se punea baza institutiilor care sã ne aducã un loc cel putin egal in peisajul intelectual uman, Spiru Haret a fost un adevãrat om providential. Desi armean de origine, s-a identificat in tot ceea ce a realizat cu spiritul national romanesc, cu promovarea identitãtii nationale. Se remarcã, mai intai, prin strãlucite studii la Paris, cãpãtandu-si de atunci un prestigiu permanentizat in timp. Dumitru V. Apostolache ne prezintã o informatie care ar trebui sã fie cunoscutã de toti romanii: ‘Ca un omagiu adus memoriei sale, in 1977, cu ocazia cartografierii suprafetei nevãzute de pe Terra a Lunii, unei formatiuni lunare i s-a dat de cãtre Uniunea Internationalã Astronomicã numele de Cercul lui Haret’. Dupã terminarea studiilor, a fost solicitat in mod insistent sã rãmanã in cadrul invãtãmantului superior francez. Dand dovadã de un patriotism care, se pare, lipseste aproape in totalitate romanilor care studiazã astãzi in strãinãtate, se hotãrãste sã se intoarcã in tarã. Aici, valoarea sa stiintificã, dublatã de o rarã capacitate organizatoricã, ii asigurã o carierã strãlucitã. Ministru in mai multe randuri, se preocupã de dezvoltarea invãtãmantului romanesc de toate gradele, concentranduse asupra invãtãmantului primar, care reprezenta o necesitate stringentã. Datoritã lui Spiru Haret s-au format, in acel timp, acei invãtãtori pe drept cuvant numiti apostoli ai satelor. Fiecare dintre ei reusea sã fie un bun cadru didactic, dar in acelasi timp sã indrume viata sãtenilor, sã realizeze activitãti la cãminele culturale, infintate tot de Spiru Haret, sã conducã Bãnci Tãrãnesti, sã fie judecãtor si sfãtuitor al tãranilor, iar pe timp de rãzboi sã se distingã prin eroism in calitate de ofiter de rezervã. La terminarea facultãtii, in 1965, autorul a mai intalnit urme ale ‘haretismului’: ‘Mie de 23 de ani, unii tãrani bãtrani imi spuneau fãrã umilintã, dar cu mare respect, < >. În 1968, dupã evenimentele din Cehoslovacia, la o conferintã datoratã inceputului anului scolar, am tinut un discurs in care i-am elogiat pe cehi, considerand cã eroismul lor s-a datorat in parte si faptului cã au dãruit lumii poate pe cel mai mare pedagog al tuturor timpurilor, Jean Komenski, cunoscut mai ales sub numele de Comenius. Dupã discursul considerat de cei mai multi prea indrãznet, si cuprinsi parcã de teamã, la sfarsitul festivitãtii am fost oarecum izolat de cãtre colegi. Dar imediat am fost inconjurat de invãtãtori varstnici, cu pãrul alb sau fãrã, care mi-au stans mana si m-au feliciat. Erau, cred, ultimii < >’. O altã personalitate, de data aceasta vasluianã, Gheorghe Vrancianu, este considerat de Dumitru V. Apostolache drept fondatorul geometriei moderne in Romania si unul dintre marii matematicieni ai lumii. Dupã studii strãlucite in tarã, se va specializa mai intai in Germania, la celebra universitate G„ttingen, apoi isi va da doctoratul in Italia. A urmat studii in Germania, dar si la prestigioasele universitãti Harvard si Princeton. Si, la fel ca Spiru Haret, se intoarce in Romania. Rezumand activitatea marelui matematician, Dumitru V. Apostolache subliniazã in legãturã cu opera sa: ‘Cele peste 300 de lucrãri (cãrti, articole si monografii ale unor cercetãtori romani si strãini) cuprind aspecte din toate ramurile geometriei moderne, de la teoria clasicã a suprafetelor la notiunea de spatiu fibrat, in care Gheorghe Vrancianu si-a adus o exceptionalã contributie’. Gheorghe Vrancianu este, in primul rand, o personalitate a judetului Vaslui, desi este revendicat si de judetul Bacãu. El s-a nãscut in comuna Lipova, satul Valea Hogii, localitate care sute de ani a fost in judetul nostru, trecand la Bacãu in urma unor recente reforme administrative. La fel s-a intamplat si cu marele om politic Petre P. Carp, din Tibãnesti, localitate care, tot asa, sute de ani a fost in tinutul Vasluiului, iar din 1968 a ajuns in judetul Iasi. Este bine cã suntem atat de bogati in personalitãti incat acestea sunt revendicate de altii. La Codãiesti s-a nãscut un alt mare matematician de origine vasluianã, Radu Miron, considerat de autorul cãrtii, intre altele, drept patriarh al matematicii iesene si nu numai. Bogata sa activitate este la fel de impresionantã si, putem spune, coplesitoare. Ne oprim numai la un aspect care ni se pare inedit. Plecand din Codãiesti, Radu Miron a ajuns sã predea ca ‘visiting professor’ la universitãti din Japonia, Germania, Italia si Canada. A fãcut parte din conducerea unor reviste de specialitate din Japonia, Statele Unite, Egipt. A fost prezent, prin citarea lucrãrilor sale, in 8 monografii publicate in Statele Unite, Singapore, Olanda si Canada. Ce m-a uimit insã cel mai mult ca lector al cãrtii profesorului Dumitru V. Apostolache au fost legãturile sale cu oamenii de stiintã din Japonia, tarã in care prezenta sa stintificã a fost remarcabilã. În legãturã cu apropierea noastrã culturalã cu aceastã tarã stiam panã acum doar cã intre lecturile obligatorii ale elevilor japonezi figura si o poveste de Ion Creangã. Cunoasterea mi-a fost depãsitã de pãtrunderea lui Radu Miron in paginile stintifice din Japonia, o tarã cu un atat de mare prestigiu. Tot din judetul Vaslui provine un alt mare matematician contemporan cu noi, profesor universitar doctor Ovidiu Carjã, originar din satul care se numeste tot Carja, ceea ce lui Dumitru V. Apostolache i se pare interesant. De fapt, este vorba de un stravechi neam de pe valea Prutului, despre cãminarul Gheorghe Carjã, despre care Alexandru Beldiman ne povesteste, in ‘Jalnica tragodie a Moldovei’, cã, in 1821, a fost ucis miseleste de eteristii greci. Multimea lucrãrilor si participãrilor sale stintifice pe mai multe continente ar acoperi zeci de pagini. Cãrtile semnate de Ovidiu Carjã au fost publicate, in majoritate, in limba englezã. Iatã o concluzie a autorului: ‘Profesorul universitar Ovidiu Carjã are un curriculum vitae impresionant. Cititorul interesat ar putea gãsi, in prezentarea fãcutã de mine, < > in matematicã. El constã in a deveni un profesionist, fie pe linie didacticã, fie din postura de cercetãtor. Opera impresionantã a profesorului Ovidiu Carjã este o combinatie fericitã, armonioasã si plinã de virtuozitate intre munca de cercetare si cea didacticã.’ În continuare, semnalãm numai urmãtoarele mari sectiuni ale cãrtii, intitulate ‘Medalioane perene’, ‘Arpegii culturale’, ‘Ceea ce ne face fericiti ne defineste’, si o ‘Addenda’. Sunt capitole asupra cãrora ne vom opri altã datã. Tin sã mentionez, doar, cã portretele unor adevãrati slujitori ai invãtãmantului sunt cu atat mai necesare cu cat asistãm, in zilele noastre, la adevãrate linsaje ale unor cadre didactice in presã, mai ales in cea audio-vizualã de plan central. Ai impresia cã autorii stirilor exagerate, ingrosate, difuzate de zeci si zeci de ori, denigrand invãtãtori si profesori, parcã n-au trecut niciodatã prin scoalã. Grecii antici ii considerau pe cei care si-ar fi ucis invãtãtorul drept ucigas al propriilor pãrinti, respectiv paricizi. În aceastã categorie se inscriu, din punct de vedere moral, si cei de la televiziunile centrale, probabil in mare parte corigenti sau repetenti.

* Dan Ravaru