Mai multi absenti, niciun eliminat, subiecte «asa si-asa»!

joi, iunie 29, 2017, 3:00

Cea de-a doua probã a examenului de Bacalaureat, sesiunea de varã 2017, cea obligatorie în functie de profil, s-a desfãsurat fãrã incidente, candidatii dovedind cã, de aceastã datã, si-au învãtat lectia. A crescut în schimb numãrul absentilor, de la 104, la proba de limba si literatura românã de luni, la 121, ieri, cei mai multi absenti fiind din rândul celor din promotiile anterioare care urmau sã sustinã proba la matematicã. La unison, atât profesorii, cât si candidatii, au consiserat subiectele la matematicã accesibile. În schimb, cei care au sustinut examenul la istorie au avut parte de o surprizã, subiectele complexe, care acopereau o bunã parte a materiei, fiind considerate de o dificultate peste medie.

O nouã probã scrisã, cea obligatorie a profilului, din cadrul examenului de Bacalaureat editia de varã 2017, a fost trecutã de absolventii de liceu vasluieni. Este vorba de probele la matematicã, respectiv istorie. Din totalul de 2.540 candidati inscrisi, din care circa 150 din promotiile anterioare, 121 de absolventi au ales sã nu se prezinte la aceastã probã. Dacã numãrul absentilor a crescut fatã de proba scrisã la limba si literatura romanã, in schimb, de aceastã datã nu a fost nici un eliminat pentru intentii de fraudare, examenul desfãsurandu-se fãrã incidente in cele 9 centre desemnate la nivelul judetului Vaslui. Tn ceea ce priveste subiectele, cel putin la matematicã, acestea au fost accesibile, nivelul de dificultate fiind chiar sub asteptãri, conform spuselor nu atat ale cadrelor didactice, cat ale candidatilor, la iesirea din sãlile de examen. Nu acelasi lucru se poate spune insã despre subiectele la istorie, materie preferatã de liceeni si la care, la simularea din acest an, au fost acordate nu mai putin de 15 note de 10, cu o promovabilitate, una dintre cele mai mari, de 62,11%! Subiectele complexe, oVoievozi romani. Politica externã la Mircea cel Bãtran. Iancu de Hunedoara – actiuni militareo, sCriza orientalã. Proclamatia de la Islazo si sRomania postbelicã – douã argumente despre stalinism si unul despre national-comunism. Opinii despe evolutia politicã din secolul al XX-leao, au fost considerate, chiar de cãtre cadrele didactice, ca avand o dificultate peste medie. Chiar si in aceste conditii, atat profesorii, cat si candidatii sunt optimisti si sperã ca rezultatele din acest an la Bacalaureat sã confirme trendul ascendent pe care se aflã scoala vasluianã si sã fie depãsit procentul de promovabilitate de 71,57% inregistrat anul trecut. Bacalaureatul 2017 va continua vineri, 30 iunie, cu proba la alegere in functie de profil si specializare, urmand ca primele rezultate sã fie afisate pe data de 5 iulie. Tn aceeasi zi, intre orele 16.00 si 20.00, se vor putea depune eventualele contestatii, urmand ca, dupã rezolvarea acestora, rezultatele finale sã fie afisate pe data de 10 iulie.

Au scris tot… ce-au stiut!

Nici absolventii de liceu din Barlad nu au mai iesit la fel de veseli ca dupã proba la romanã. Constatarea in privinta gradului de dificultate la profilele real si uman lea apartinut, in special, profesorilor. Acestia au spus cã subiectele au fost in asa fel gandite incat oricine ar fi putut obtine un 5.00 tras de pãr – la matematicã -, dar nu oricine s-ar fi putut ridicat peste 7.00 – la istorie. Cei care predau matematica la profilele reale au afirmat cã doar 25% din elevii pe care i-au pregãtit de-a lungul anilor s-ar fi putut ridica la note de peste 6.50-7.00, in timp ce restul cadidatilor, chiar dacã nu si-au dat interesul in particular, nu ar fi trebuit sã se gandeascã la note sub 5.00. ‘Doar subiectul al treilea, la matematicã, ar fi fost ceva mai greu, insã nu de netrecut, dacã ar fi fost atenti. Toate subiectele au fost, de altfel, abordabile, dar rãman la concluzia cã diferenta ar fi fãcut-o doar subiectul III. A fost atat de frumos, incat cred cã un elev dedicat matematicii l-ar fi rezolvat primul, prentru a-si asigura un 9.00, dacã nu chiar un 10.00 curat’, ne-a declarat un profesor de matematicã din Barlad. Concurentii de la profilul uman nu ar trebui sã aibã nicio problemã in a obtine cel putin 5.00 la istorie, insã doar putin peste 50% ar ssãrio de 7.00, avand in vedere gradul de dificultate al subiectelor. La nivel de concurenti, zambetul afisat acum douã zile, cand au sustinut proba scrisã la romanã, s-a cam… estompat.