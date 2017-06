Lista noului cabinet, discutatã de Dragnea cu liderii de organizatii PSD

miercuri, iunie 28, 2017, 3:00

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a întâlnit, ieri, cu liderii de organizatii pentru a discuta noua formulã guvernamentalã, dupã ce Mihai Tudose a fost propus de PSD-ALDE pentru functia de premier, propunere agreatã de presedintele Klaus Iohannis.

‘Am invitat presedintii de organizatii si pe prim-ministru sã avem o discutie despre noua formulã guvernamentalã. Am avut dimineatã o discutie si cu domnul Tãriceanu si cu domnul Mihai Tudose. Maine (astãzi, n.r.) o sã continuãm discutiile cu ceilalti membri din Comitetul Executiv, astfel incat la 12,30, cand intrãm in CExN, sã avem o formulã finalã pe care sã o aprobãm politic, urmand ca premierul, propuneri de la noi, propuneri de la ALDE, sã le depunem in Parlament impreunã cu programul de guvernare’, a declarat Dragnea inaintea discutiilor. Întrebat dacã existã posibil – itatea ca Tudorel Toader sã fie schimbat din functia de ministru al Justitiei, asa cum s-a vehiculat pe surse, Dragnea a spus: ‘Cred cã sunt surse proaste’. În ceea ce priveste structura guvernului, presedintele PSD nu crede cã aceasta va fi modificatã. ‘Nu cred, dar o sã vedem ce reiese din discutii. (…) Vom discuta des pre fiecare in parte’, a spus Dragnea, intrebat dacã existã posibili tatea ca structura guvernului sã fie modificatã. El a adãugat cã va discuta cu fiecare lider de filialã in parte. ‘O sã fie o discutie foarte serioasã’, a arãtat Liviu Dragnea. Liderul PSD a negat cã ar exista nemultumiri in organizatii. ‘Nu, dimpotrivã. (…) Nu ne-am certat. Dacã aveam unanimitate, nu era bine, au fost patru opinii diferite (luni, la validarea de cãtre CExN a lui Mihai Tudose, n.r.).