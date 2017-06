Lions Club – cinci calculatoare cu BatPro pentru nevãzãtorii din Vaslu

luni, iunie 19, 2017, 3:00

La mijlocul sãptãmanii trecute, Filiala Judeteanã Vaslui a Asociatiei Nevãzãtorilor din Romania a primit, la sediul din Vaslui, vizita Lions Club Vaslui, care, in cadrul proiectului ßBatPro – Calculator pentru nevãzãtori’, a predat filialei cinci calculatoare dotate cu programul BatPro. Aplicatia creatã in cadrul BatPro va permite utilizatorului ca, folosind doar patru taste (sus, jos, stanga si dreapta), sã parcurgã un meniu din care va putea alege diverse optiuni ce ii vor da acces la o colectie de mii de cãrti audio, stiri de pe website-urile mai multor ziare, informatii disponibile pe Internet, posturi de radio online etc. Apoi cu ajutorul unui program interactiv dezvoltat special pentru nevãzãtori, acestia vor putea invãta tastele si utilizarea tastaturii. Mai mult, in cadrul proiectului BatPro vor fi colectate din diferite institutii calculatoare care nu mai sunt utilizate. Aplicatia BatPro va fi instalatã pe aceste calculatoare ce vor fi reconditionate si apoi donate unor nevãzãtori prin Asociatia Nevãzãtorilor din Romania. Astfel, in loc sã devinã deseuri, sute de calculatoare (functionale incã) vor fi recuperate si readuse la viatã prin proiectul BatPro. Orice persoanã sau institutie care poate dona calculatoare este invitatã sã contacteze cel mai apropiat Club Lions pentru a le dona, ajutand in acest fel un nevãzãtor. Ce poate face un nevãzãtor cu noul BatPro pentru Windows? Va avea acces la o bibliotecã audio de peste 40.000 de titluri, va avea acces online la mai multe ziare prezente pe internet, va putea accesa sute de posturi de radio si va putea afla informatii meteorologice, horoscop, curs valutar sau rezultate sportive. În plus, versiunea actualã va permite accesarea diferitelor retele de socializare, accesul la cateva jocuri (Spanzurãtoarea, Sah, Trivia etc.), postã electronicã (e-mail) si Skype. Versiunea BatPro pentru Windows pune la dispozitia utilizatorului, pe langã cursul interactiv de invãtare a tastaturii, un curs de navigare pe Internet si un curs de utilizare a unui editor de texte. În plus, vocea Ancutza, folositã de BatPro, se va distribui gratuit nevãzãtorilor, care o vor putea folosi cu orice cititor de ecran.