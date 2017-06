Israelul a oprit din nou importurile de animale din România

vineri, iunie 23, 2017, 3:00

Ministerul Agriculturii din Israel a oprit importul de vite si oi din România, dupã ce a descoperit încãlcãri si deficiente legate de cerintele veterinare, iar animalele au fost trimise direct la mãcelãrie, potrivit publicatiei The Maritime Executive.

‘Orice incãlcare a reglementãrilor ministerului Agriculturii in ceea ce priveste importul vitelor in Israel este gestionatã cu seriozitate. Cerintele stricte ale ministerului Agriculturii asupra importurilor au scopul de a proteja sãnãtatea publicã si de a reduce efectele negative asupra animalelor atunci cand e posibil’, a declarat Uri Ariel, ministrul Agriculturii. Organizatia pentru animale din Israel – Israel Against Live Shipments – este ingrijoratã de faptul cã transportul romanesc a mers direct la mãcelãrie, fãrã sã treacã prin procedura de carantinã. Organizatia cere interzicerea tuturor importurilor de animale vii, din toate tãrile. Presa localã sustine cã guvernul ia in considerare limitarea cãlãtoriilor pe mare ale animalelor importate la sase zile pe sãptãmanã. Aceastã mãsurã ar impiedica exporturile de animale vii din tãri precum Australia. În martie, Israel a impus o interdictie temporarã importurilor romanesti, solicitand autoritãtile romane sã deschidã o investigatie asupra situatiei. Dupã ce problema a fost rezolvatã, ministerul Agriculturii din Israel a decis sã reia importurile din Romania. În ultimul an, cotele de import ale cãrnii de vitã au crescut si sunt asteptate sã continue sã creascã in urmãtorii ani. În prezent, aproape 110 fabrici din Europa, America de Sud si Statele Unite sunt autorizate sã exporte carne refrigeratã de miel si vitã. Ministerul intentioneazã sã extindã durata de depozitare a cãrnii refrigerate importatã pentru a facilita importul din tãrile din America de Sud. Aceeasi institutie intentioneazã sã reducã importurile de animale in viu si sã majoreze cota importurilor de carne refrigeratã.