Investitie de peste 15.000 euro în situatiile de urgentã

vineri, iunie 9, 2017, 3:00

Consiliu Judetenean Vaslui a decis sã achite cãtre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã EuroNest cotizatia în valoare de 15,5 mii de euro, aferentã anului 2016. În cadrul acestui program, Inspectoratul de Urgentã Vaslui a fost dotat cu sapte echipamente (trei autospeciale, masini de pompieri, trei ambulante tip B si una tip C si o autoscarã de 40 metri lungime).

În cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã EuroNest, in 2012, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã (ISU) Vaslui a primit sapte noi vehicule de interventie, in urma implementãrii celui de-al doilea proiect, in colaborare cu consiliile judetene din regiunea Moldova. Mare parte finantat din fonduri europene, proiectul ‘Achizitionare echipamente specifice pentru imbunãtãtirea capacitãtii si calitãtii sistemului de interventie in situatii de urgentã, acordãrii asistentei medicale de urgentã si a primului ajutor calificat in Regiunea Nord Est’ a fost finantat prin Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritarã 3. În total, in cadrul acestor proiecte, in judetul Vaslui au ajuns un numãr de 12 autospeciale. În ultima sedintã, Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a adoptat o hotãrare prin care, dupã un an in care a amanat plata, din cauza constrangerilor bugetare, institutia va achita cotizatia in valoare de 15,5 mii de euro, aferentã anului 2016 cãtre asociatia din care mai fac parte judetele Bacãu, Botosani, Iasi, Neamt si Suceava. Cotizatia este de 0,004 euro/locuitor. Asociatia a fost infiintatã in anul 2008 de consiliile judetene din judetele mentionate pentru implementarea de proiect in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. La inceput, aria de interventie a EuroNest a fost limitatã la imbunãtãtirea capacitãtii si calitãtii sistemului public de interventie in situatii de urgentã, acordarea asistentei medicale de urgentã si a primului ajutor calificat. Din iunie 2012, gama de proiecte si investitii a fost extinsã la ìpregãtirea si promovarea, la toate nivelurile, de proiecte destinate dezvoltãrii regionale, de interes comun pentru toate cele sase judete asociate, in domeniul serviciilor de sãnãtate, sociale, de transport, apã/apã uzatã, mediu, administratie publicã, educatie si de a obtine finantãri interne si externe necesare derulãrii acestoraî, cum se explicã in referatul ce insoteste proiectul de hotãrare aprobat de consilierii judeteni in ultima sedintã.