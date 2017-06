Întreg judetul se pregãteste pentru Festivalul «Hora din strãbuni»

miercuri, iunie 21, 2017, 3:00

Pregãtirile pentru Festivalul „Hora din strãbuni” se apropie de final. Anul acesta, evenimentul va fi organizat în perioada 2 – 6 august. În afarã de municipiului Vaslui, spectacole vor avea loc în Bârlad, Husi, Negresti si Pãdureni. Dincolo de ansamblurile folclorice de prestigiu aproape toate zonele tãrii, la „Hora din strãbuni” vor participa dansatori si instrumentisti din tãri de pe aproape toate continentele.

Pregãtirile pentru organizarea editiei de anul acesta a Festivalului international ‘Hora din strãbuni’ au intrat in linie dreaptã. Lucian Onciu, directorul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Vaslui, a spus cã a cincea editie va avea loc in perioada 2 – 6 august 2017. Primele douã editii au avut loc in anii 1995 si 1997, pentru ca, dupã o pauzã de 16 ani, festivalul sã fie reluat in 2013. ‘Suntem bucurosi sã spunem cã am reusit sã legãm trei editii consecutive, dat find faptul cã suntem in linie dreaptã in privinta organizãrii celei dea cincea editii. Dacã tot ceea ce este asezat pe hartie in momentul de fatã se va implini, putem vorbi despre un festival care se va adresa tuturor locuitorilor judetului Vaslui, fie cã este vorba despre dansatori de folclor sau doar de iubitori ai acestui gen’, a spus Lucian Onciu. În afarã de municipiului Vaslui, spectacole vor avea loc in municipiile Barlad si Husi, in orasul Negresti si in comuna Pãdureni. ‘Extrem de important este sã implicãm in festival ansamblurile folclorice din judet, motiv pentru care, pe 4 iunie, am organizat la Husi ‘Festivalul iei’, pentru a verifica care este potentialul pe care il are judetul nostru’, a mai spus Lucian Onciu. Festivalul are trei coordonate importante in privinta formatiilor participante: judeteanã, nationalã si internationalã. Anul acesta, sunt asteptate formatii din Spania, Turcia, Armenia, Serbia, Georgia, Columbia si Peru. În plus, se asteaptã sã obtinã vize ansamblurile din Senegal si Sierra Leone. Bilete vor incepe sã fie puse in vanzare nu mai tarziu de data de 17 iulie, la cele douã case de bilete din fata Teatrului de Varã, locul de desfãsurare al spectacolelor in municipiul Vaslui, asta in cazul in care organizatorii vor avea parte de o vreme favorabilã. În caz contrar, spectacolele se vor desfãsura in Sala Sporturilor.