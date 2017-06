Interzis la banii europeni!

miercuri, iunie 28, 2017, 3:00

Comunele izolate din judetul Vaslui si-au luat, deja, adio de la proiectele europene. Numãrul mic de locuitori, lipsa infrastructurii rutiere si feroviare, distanta mare fatã de centrele urbane, toate aceste criterii ucid din fasã sansele comunelor de a accesa finantãri europene. Pentru a obtine fonduri din surse externe si a dezvolta comunitãtile, primarii si-au pus speranta în proiectele depuse pe PNDL 2. Alte oportunitãti de finantare ale localitãtilor mici sunt Grupurile de Actiune Localã.

Comunitãtile mici si izolate din judetul Vaslui nu au nicio sansã in accesarea proiectelor pe fonduri europene nerambursabile. Respectiivele unitãti administrativ-teritoriale nu sunt legate de cãi de comunicatie importante (drumuri nationale, europene), nu sunt aproape nici de trasee de linie feratã, nu sunt in apropierea unor centre urbane, au un numãr mic de locuitori etc. Fãrã toate aceste atuuri de pozitionare geograficã si de infrastructurã, sansa ca un proiect depus pe fonduri europene sã fie eligibil sunt foarte mici. Tocmai de aceea, foarte multe comune din judetul Vaslui s-au orientat spre Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL) 2, care se adreseazã cu precãdere comunitãtilor mai izolate si care au sub 2.000 de locuitori. ‘Noi nu avem intocmite proiecte europene, pentru cã nu avem in zonã nici fabrici, cãi ferate sau alte mari artere de infrastructurã. Tocmai de aceea, comuna Dodesti a depus cinci proiecte pe PNDL II, pentru reabilitarea unor sectoare de drumuri, modernizarea de scoli si dezvoltarea iluminatului public. Valoarea investitiilor este de circa 100 miliarde de lei vechi. Vrem sã asfaltãm opt kilometri de drumuri comunale si sãtesti si sã modernizãm cele douã scoli din Dodesti, pentru a putea primi avizul de la DSP atunci cand incepe anul scolar’, spune Loredana Cerbu, primarul comunei Dodesti. Tot in domeniul educatiei, Primãria Dodesti are un proiect de constructie a unei scoli in satul Tãmãseni, iar lucrãrile sunt aproape de finalizare. Spre deosebire de alte zone din judet, in Dodesti existã un numãr mare de copii la grãdinitele existente, iar actualele scoli vor avea elevi care sã le populeze.

Facilitati pentru investitori

Tot pentru atragerea de finantare externã pentru dezvoltarea comunitãtii, autoritãtile locale din Dodesti vor depune un proiect si pe GAL-ul ‘MoldoPrutî, pentru achizitio – narea unui buldo-exacavator si construi rea unui centru de zi multifunctional. ‘Vrea ca, in acest centru, medicul de familie sã aibã un cabinet, sã putem aduce si un stomatolog pentru cetãtenii comunei. Noi suntem dipusi sã acordãm facilitãti investitorilor care ar dori sã vinã la noi in comunã sã deschidã afaceri. Le punem la dispozitie gratuit terenul din folosintã, putem acorda scutirea de impozite la bugetul local pentru o perioadã de 10 ani, doar sã avem locuri de muncã in comunã. Asa, va avea si populatia un venit sigur si constat, iar noi, la bugetul local, vom avea colectãri mai mari, pe care le vom putea directiona spre dezvoltare’, a mai spus Loredana Cerbu.

Viisoara si Dodesti, probleme trase la indigo

Comuna Viisoara se aflã in aceeasi situatie ca Dodestiul. Pentru cã este o comunitate izolatã, conducerea primãriei s-a orientat mai mult spre proiectele din cadrul PNDL 2. ‘Nu avem proiecte europene, pentru cã nu avem nicio sansã sã primim finantare. Noi am depus opt proiecte pe PNDL 2, din care sper ca mãcar cinci sã fie admise. În total, cele opt proiecte se ridicã la valoarea de 100 miliarde de lei vechi. Vrem sã modernizãm mai multe scoli, drumuri, iluminatul public, sã construim un dispensar. Cu pozitionarea noastrã geograficã, nu ne incadrãm la proiectele europene’, a spus Liviu Parciu, primarul comunei Viisoara. În ultimii 10 ani, din bugetul local au fost finantate lucrãrile pentru construirea unui sediu nou de primãrie, unde functioneazã in prezent administratia localã. ‘Mai avem de platã cãtre constructorul care a lucrat la sediul primãriei un miliard de lei vechi. Vrem sã depunem un proiect la GAL ‘Podul Înaltî, pentru construirea unui targ comunal. Tot prin GAL, noi am achizitionat o masinã de pompieri care este functionalã si deserveste localitãtile din zonã’, a mai spus Liviu Parciu. PNDL 2 vizeazã perioada 2017 – 2020. În cadrul acestui program, la nivel national, vor fi finantate nu mai putin de 5.000 de proiecte. Este vorba despre investitii pe modernizarea drumurilor, dezvoltarea sistemelor de apã si canalizare, construirea de scoli, poduri si altele.

Ce este PNDL?

În conformitate cu reglementãrile cuprinse in Planul de amenajare a teritoriului national, Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice si alte autoritãti publice deruleazã diverse programe de investitii in infrastructura localã cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finantarea, decontarea si monitorizarea acestora. Obiectivul comun al acestor programe vizeazã dezvoltarea echilibratã a infrastructurii, rezultand in revitalizarea comunelor si a satelor componente ale municipiilor si oraselor. Pentru o utilizare mai eficientã a fondurilor publice sunt necesare o coordonare si o implementare unitarã a dezvoltãrii infrastructurii locale, prin integrarea programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii in mediul rural si in cel urban. Obiectivele de bazã ale politicii de dezvoltare regionalã sunt urmãtoarele: – diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltãrii echilibrate si pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intarziatã); – preintampinarea producerii de noi dezechilibre; – indeplinirea criteriilor de integrare in structurile UE si de acces la instrumentele financiare de asistentã pentru tãrile membre (fonduri structurale si de coeziune); – corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperãrii interregionale, interne si internationale, care contribuie la dezvoltarea economicã si care este in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile internationale incheiate de Romania. Elaborarea si aplicarea politicilor de dezvoltare regionalã se bazeazã pe urmãtoarele principii: – descentralizarea procesului de luare a deciziilor la nivelul central/guvernamental; – planificarea – proces de utilizare a resurselor (prin programe si proiecte) in vederea atingerii unor obiective stabilite; – cofinantarea – contributia financiarã a diversilor actori implicati in realizarea programelor si proiectelor de dezvoltare regionalã.