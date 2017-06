Inspectia Muncii a pus ochii pe «patronii» de zilieri

joi, iunie 22, 2017, 3:00

Inspectia Muncii Vaslui avertizeazã persoanele care lucreazã cu zilieri sã respecte prevederile legale. Multi beneficiari nu completeazã registrul de evidentã a zilierilor, nu respectã durata activitãtii sau folosesc ilegal forta de muncã zilierã. Pentru a stopa astfel de practici, Inspectia Muncii va intensifica actiunile de control în teren.

Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a constatat cã in exercitarea unor activitãtii cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri se regãsesc o serie de aspecte negative. Beneficiarii se sustrag de la obligatia de a achizitiona si completa registrul de evidentã a zilierilor, se inteleg cu zilierii si nu ii mai inregistreazã in registrul de evidentã sau nu respectã durata activitãtii ocazionale. Alte deficiente tin de folosirea in mod ilegal a fortei de muncã zilierã, precum si neasigurarea securitãtii in muncã a zilierilor de cãtre beneficiari. Fatã de aceste aspecte negative, constate de inspectorii de muncã cu ocazia actiunilor de control, ITM Vaslui atrage atentia beneficiarilor sã respecte prevederile din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitãti cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri. O persoanã poate desfãsura activitãti ca zilier numai dacã a implinit varsta de cel putin 16 ani. Prin exceptie, minorii cu varsta cuprinsã intre 15 si 16 ani pot desfãsura activitate ca zilieri numai cu acordul pãrintilor sau al reprezentantilor legali. Durata activitãtii ocazionale care poate fi exercitatã in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzãtor cu 8 ore de muncã. Durata zilnicã de executare a activitãtii unui zilier nu poate depãsi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncã va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe sãptãmanã. Pentru activitatea executatã, zilierul are dreptul la o remuneratie al cãrei cuantum se stabileste prin negociere directã intre pãrti. Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de pãrti nu poate fi mai mic decat valoarea/orã a salariului de bazã minim brut pe tarã garantat in platã si se acordã la sfarsitul fiecãrei zile de lucru sau la sfarsitul sãptãmanii, inainte de semnarea in Registru de cãtre zilier si beneficiar. Dovada plãtii remuneratiei se face prin semnãtura zilierului in Registru. ßAvand in vedere atributiile specifice ale Inspectiei Muncii, se impune intensificarea actiunilor de control in vederea verificãrii modului in care se aplicã si respectã prevederile legale in domeniu’, a spus Gheorghe Chirvase, inspector sef al ITM Vaslui.