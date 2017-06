Începe Scoala de varã de Astronomie «Descoperã Universul!», editia a VI-a

luni, iunie 12, 2017, 3:00

În perioada 14 – 17 iunie 2017, Observatorul Astronomic si Astroclubul «Perseus» din cadrul Muzeului «Vasile Pârvan» Bârlad organizeazã cea de-a VI-a editie a Scolii de varã de Astronomie «Descoperã Universul!».

Scoala de varã de Astronomie reprezintã cel mai potrivit moment pentru promovarea si popularizarea astronomiei in randul tinerilor, elevilor si a publicului larg. Timp de patru zile, membrii Astroclubului ‘Perseus’ vor sustine cursuri pentru o gamã variatã de public (elevi, liceeni, studenti etc.), adaptate pe intelesul tuturor. De asemenea, in cadrul acestei editii, se vor desfãsura si douã concursuri interactive/educationale, potrivite pentru cei mici, dar si pentru cei mari: ‘Întrebãri ceresti cu rãspunsuri pãmantesti’ si, al doilea, un concurs de confectionat machete a unor simboluri in explorarea spatiului cosmic, cum ar fi de exemplu naveta spatialã Atlantis sau racheta Saturn V, folositã in misiunile Apollo. Tot in cadrul acestei editii va fi realizat si un experiment inedit: confectionarea unei comete in conditii de laborator. ‘Vream ca pe aceastã cale sã arãtãm cursantilor in mod practic si concret din ce sunt alcãtuite cometele’, se aratã in comunicatul de presã care anuntã evenimentul. Cei care vor prezenta se numesc lectori, si majoritatea din ei sunt membri in Astroclubul ‘Perseus’ al Muzeului ‘Vasile Parvan’ Barlad. La finalul Scolii de varã de Astronomie, toti participantii vor primi diplome de participare. Prezentãrile se vor desfãsura dupã un program bine stabilit. Începand cu dupã amiaza zilei de miercuri, 14 iunie, si panã sambãtã, 17 iunie 2017, intre orele 18:30 – 21:30, se vor desfãsura cursuri teoretice, iar dupã ora 21:30, cursantii vor participa la observatii astronomice. Activitatea se va desfãsura la sediul Muzeului din strada Republicii nr. 235, unde este si Observatorul Astronomic. Joi, 15 iunie, cursurile se vor desfãsura la Planetariu (Pavilionul ‘Marcel Guguianu’), str. ‘Marcel Guguianu’ nr. 4.

Programul Scolii de varî de Astronomie «Descopera Universul!» 14 iunie 2017

* 1830 – Deschiderea Scolii de varã de Astronomie. Prezentarea concursului de machete. Lect. Ciprian Vantdevarã; * 1900 – Prezentarea concursului: ‘Întrebãri ceresti cu rãspunsuri pãmantesti’. Lect. Mirela Petrea; * 1930 – Ce este astronomia? Lect. Ciprian Vantdevarã; * 2010 – Rubrica: stiinta pentru toti; * 2020 – Pauzã; * 2030 – Astronomia in antichitate. Lect. Daniela Chiriac; * 2100 – Sistemul Solar. Lect. Alexandru Vãtãmanu; * 2130 – 2330 – Observarea principalelor corpuri ceresti vizibile in perioada aceasta. Orientarea pe cer dupã principalele stele si constelatii.

15 iunie 2017 (Planetariu)

* 1830 – De ce? Ce este? Lect. Mirela Petrea; * 1900 – Notiuni generale de radioastronomie. Lect. Adrian Ciuciu; * 1930 – Planeta Saturn. Lect. Ciprian Vantdevarã; * 2000 – Rubrica: stiinta pentru toti; * 2010 – Cerul de varã. Principalele constelatii, stele si obiecte ‘deep sky’. Lect. Ciprian Vantdevarã; * 2040 – Spectacol de planetariu; * 2115 – Pauzã; * 2130 – 2330 – Observatii astronomice: Cerul de varã. Principalele constelatii, stele si obiecte ‘deep sky’. 16 iunie 2017 * 1830 – Configuratiile planetelor. Lect. Ciprian Vantdevarã; * 1900 – Rubrica: stiinta pentru toti; * 1910 – Sustinerea concursului: ‘Întrebãri ceresti cu rãspunsuri pãmantesti’. Lect. Mirela Petrea; * 2030 – Pauzã; * 2040 – Cometele. Lect. Ciprian Vantdevarã; * 2130 – 2330 – Observarea pe cer a principalelor constelatii, stele si obiecte ‘deep sky’, vizibile in perioada aceasta.

17 iunie 2017

* 1830 – Gãuri negre. Lect. Cosmin Hrituc; * 1900 – O privire asupra Lunii. Lect. Cristi Bors; * 1930 – Rubrica: stiinta pentru toti; * 1940 – Pauzã; * 1950 – Sustinerea concursului de machete. Lect. Ciprian Vantdevarã; * 2100 – Încheierea scolii de varã de astronomie. Sondaj de opinie. Concluzii. Acordarea diplomelor de participare; * 2130 – 2330 – Observatii astronomice.