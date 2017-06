În judet se irigã doar 350 hectare de culturi agricole

joi, iunie 29, 2017, 3:00

Seceta pedologicã s-a instalat, deja, în sudul si nordestul judetului. Dat fiindcã, în prezent, necesarul de apã al plantelor este foarte mare, culturile vor avea de suferit de pe urma temperaturilor excesive. Sistemul de irigatii este una dintre putinele sanse ale agricultorilor de a obtine recolte bune, însã, desi primesc apa gratuit, din cele peste 20.000 de hectare amenajate pentru irigatii, se udã doar… 350 de hectare! Fermierii nu au aripi de ploaie, tamburi si alte echipemente de udare, astfel încât sistemele de irigatii nu functioneazã.

Deficitul de apã din sol a inceput sã afecteze culturile agricole din judetul Vaslui. În mai multe zone ale judetului unde nu au fost precipitatii deja s-a instalat seceta, iar urmãtoarele zile caniculare vor afecta si mai mult culturile. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, spune cã este deficitul de apã in sol este mai mare in sudul si nord-estul judetului. ‘Panã in prezent, vegetatia culturilor este bunã. Exceptie fac zonele din judet in care nu a plouat deloc. Pe perioada de caniculã, plantele vor suferi din cauza temperaturilor mari si a lipsei rezervelor de apã din sol. Noi sperãm sã avem parte de ploi, pentru cã, in aceastã perioadã, consumul de apã al plantelor este foarte mare’, a spus Gigel Crudu. Pentru campania de recoltare a pãioaselor, productile estimate sunt destul de modeste. La grau, productia medie estimatã este de numai 3.493 kilograme/hectar, iar la orz, de 4.290 kilograme/hectar. De asemenea, la rapitã se anuntã o productie medie de 2.130 kilograme/hectar. ‘La grau, productia ar fi putut fi mai mare, dar sunt mai multe exploatatii agricole care ne-au transmis cã vor recolta la grau intre 2.000 si 2.500 kilograme/hectar. Cum aceste ferme agricole acoperã o treime din suprafata cultivatã cu grau, productia medie va fi mai micã. La rapitã, dacã in toamnã ar fi fost conditii meteorologice mai bune, s-ar fi realizat o recoltã mai mareî, a explicat Gigel Crudu. Suprafata totalã semãnatã cu grau este de 47.640 hectare, la rapitã s-au semãnat 19.104 hectare, in timp ce orzul a fost insãmantat pe 2.686 hectare.

Nu se iriga aproape nimic

Cum lunile de varã se anuntã a fi secetoase, sistemul de irigatii din judetul Vaslui ar trebuie sã fie utilizat la capacitatea maximã. Însã, in prezent, din cele peste 20.000 de hectare amenajate pentru irigatii, se udã doar 350 hectare in amenajarea Albita-Fãlciu si Manjesti. Este vorba despre culturi de floarea-soarelui, sfeclã de zahãr, porumb, vii si livezi, pãsuni. ‘Guvernul a emis un act normativ, iar producãtorii din zonele amenajate pentru irigatii primesc apa gratuit de la stat. Acestia ar trebui sã punã in functiune echipamentele de udare, pentru cã ANIF-ul le duce apa doar panã la pompele de punere sub presiune. Acum, se irigã putinî, a mai spus Gigel Crudu. Chiar dacã primesc apã gratuit, o mare problemã cu care se confruntã fermierii este lipsa echipamentelor de udare. Acestia nu au achizitionat aripi de ploaie, istalatiile de aspersiune cu tambur si furtun etc. Astfel, nu se pot efectua irigatii, iar productiile obtinute sunt pe mãsurã. ‘Anul trecut, o fermã a fãcut un calcul, iar douã udãri la un hectar au costat 100 de lei. Acolo unde s-a irigat, s-a realizat o productie de 5 tone de porumb/hectar, iar unde nu sa irigat, porumbul a fost tãiat si dat ca furaje la animale’, a precizat Gigel Crudu. Avandu-se in vedere stimularea cresterii suprafetelor agricole irigate la nivelul judetului, ANIF Vaslui vine in sprijinul producãtorilor agricoli care detin terenuri in administrare, atat prin incheierea de contracte multianuale/sezoniere pentru asigurarea unui nivel optim al apei la statiile de punere sub presiune si la alte puncte de livrare, cat si prin umplerea cu apã, in mod gratuit, a retelei de canale de irigatii din amenajãrile din judet. În total, in zona Albita-Fãlciu sunt amenajate pentru irigatii 17.000 de hectare, din care s-au incheiat contracte de udare pentru 12.500 hectare. În prezent, in judetul Vaslui sunt infiintate 11 OUAI-uri, din care sase au in proprietate statiile de pompare de pe terenurile lor.