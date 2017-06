În ianuarie – mai, aproape 3.000 de tranzactii imobiliare

luni, iunie 19, 2017, 3:00

În perioada ianuarie – mai 2017, in judetul Vaslui au fost semnate, la Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliarã, un numãr de 2.944 vanzãri de imobile. La nivel national, in primele cinci luni ale anului 2017, au fost inregistrate 234.525 de vanzãri. Cele mai multe contracte de vanzare-cumpãrare au fost inregistrate, in primele cinci luni ale anului 2017, in Bucuresti, respectiv 26.673, Cluj – 15.646, si Ilfov – 13.320. Judetele cu cele mai putine imobile van – dute in aceeasi perioadã sunt Sãlaj – 1.566, Gorj – 1.812 si Caras-Severin, cu 1.815. În luna mai 2017, cele mai multe imobile au fost vandute in Bucuresti – 6.946. În judetul Vaslui, tot mai multi chiriasi au inceput sã isi cumpere apartamentele construite prin Agentia Nationalã pentru Locuinte (ANL). ‘Interesul ANL este sã isi vandã apartamentele si sã isi refacã fondurile, care sunt utilizate la constructia de noi locuinte. La blocurile din zona Traian, mai sunt in administrarea statului doar 39 de apartamente, iar restul au fost vandute. Avem o scarã de bloc unde mai sunt doar patru apartamente administrate de noi. Bãncile dau credite, iar la ‘Prima Casã’, comisionul cerut initial este de numai 5% din valoarea apartamentului. Preturile de vanzare sunt stabilite de ANL si Primãria Vaslui’, a spus Nicu Palade, directorul Locativa SRL Vaslui. În perioada 2013 – 2016, in calitate de administrator de spatii locative, Locativa SRL Vaslui a vandut 27 de apartamente ANL, din care 12 numai in anul 2016.