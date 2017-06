În asteptarea unei (noi) tragedii?

joi, iunie 29, 2017, 3:00

Zeci de metri de cabluri de comunicatii, din care unele alimentate electric, traverseazã (a se citi „atârnã în”) cele mai intens circulate artere din Bârlad, putând oricând fi agãtate de masinile mai înalte – cum s-a întâmplat recent în Iasi, incident în urma cãruia un copil a fost grav rãnit. Desi autoritãtile locale au fost sesizate în nenumãrate rânduri cu privire la acest pericol, nimeni nu miscã un deget. La rândul lor, companiile care detin firele dau dovadã de aceeasi nepãsare cu potential criminal. În tot acest timp, unii localnici cu spirit civic le-au adresat responsabililor din Primãrie o întrebare ironicã, dar la obiect – „Vreti sã ajungeti eroi, domnilor alesi locali? – si, totodatã, o recomandare: „Îngropati toate cablurile!”

La Barlad, autovehiculele de mari dimensiuni pun in pericol viata pietonilor pe ‘modelul’ tragediei care era cat pe ce sã se producã in Iasi, cu cateva zile in urmã. Atunci, un troleibuz a agãtat cu trapa de aerisire un cablu transversal, pe care l-a rupt, iar ulterior, acesta a lovit grav un copil de clasa a VI-a care mergea linistit pe trotuar. Scenariul se poate repeta in orice moment si in Barlad, avand in vedere numãrul mare de cabluri care traverseazã la inãltimi periculos de mici cele mai intens circulate artere locale. Vorbim aici despre bulevardele Republicii si Primãverii, dar in special de strãzile Vasile Parvan si Epureanu, pe care este dirijat traficul greu si cel cu gabarit depãsit. Sunt locuri pe unde masinile de mare tonaj dacã nu trec la limitã pe sub cablurile transversale, le ‘scuturã’ cu antenele sau chiar le rup cand transportã alte utilaje grele, pe diferite platforme. Acest lucru a fost, de altfel, recunoscut chiar de cei care detin cablurile in cauzã si care sau plans in mai multe randuri cã s-a permis accesul in oras al unor masini mai inalte decat prevede legea. Culmea, aceiasi detinãtori de cabluri nu au miscat un deget pentru a gãsi o solutie sigurã de traversare a cãilor rutiere. Însã, nepãsarea face casã bunã in… orice casã si, pe modelul ‘lasù cã merge-asa’, au actionat si cei care au montat camere de supraveghere pentru Politia localã Barlad. Concret, la intersectia strãzilor Stroe Belloescu cu Republicii si Primãverii – mai exact in Zona ‘Cerbul de Aur’ – un cablu de alimentare al camerelor de supraveghere din zonã apartinand Politiei Locale atarnã periculos de mult, panã la o distantã de cativa metri de nivelul asfaltului. Motivul este cel putin incredibil: cei care au intins cablul de la un stalp la celãlat, de o parte si de alta a soselei, s-au ‘lipit’ de un alt cablu deja existent cu… bandã izolatoare! Evident, cãldurile din ultima perioadã au topit banda iar cablul s-a desprins de ‘suport’, riscand in orice clipã sã fie agãtat de vreo masinã mai inaltã. În paralel, mai trebuie spus cã aceeasi intersectie de la ‘Cerbul de Aur’ este una dintre cele mai intens tranzitate, atat de pietoni, cat si de masinile de mare tonaj.

Cere si nu ti se va da!

Despre zecile de kilometri de cabluri de tot soiul, fie ele electrice sau ale unor firme de cablu tv si internet, s-a vorbit intens in special in luna aprilie a acestui an. Atunci, o furtunã de zãpadã cum nu s-a mai vãzut in ultimii 50 de ani a culcat la pãmant toate cablurile montate haotic pe stalpi. Imediat dupã acest moment, mai multi locuitori ai Barladului au reactionat si chiar au cerut cu subiect si predicat celor din conducerea Primãriei sã ii cheme la raport pe toti detinãtorii de cabluri, pentru a gãsi impreunã solutii care sã inlãture pericolul pentru populatie. O primã variantã de rezolvare a situatiei a venit chiar din partea celor care au reactionat atunci, respectiv accesarea unor fonduri europene pentru demararea unor proiecte de ingropare a tuturor firelor de pe stalpi. ‘Vreti sã ajungeti eroi, domnilor alesi locali? Îngropati toate cablurile!’, a spus, la un moment-dat, unul dintre barlãdenii cu spirit civic, singurii care au arãtat cã le pasã de ce se intamplã in urbea lor. Varianta ar fi convenit, in acest caz, atat municipalitãtii, cat mai ales celor de la firmele de cablu tv si internet, care ar fi constatat, in timp, cat de mult lear fi scãzut frecventa avariilor de pe retea. Numai cã, asa cum se intamplã la romani, subiectul a fost trecut cu vedere – ca multe altele, de altfel – si doar incidentul neplãcut de acum cateva zile din Iasi l-a readus in discutie. Mai grav este cã si de aceastã datã ar putea trece neobservat, intrucat alesii Barladului, ca si cei ai intregii tãri, se pregãtesc intens sã plece in… concedii! Grijã la cabluri, domnilor!